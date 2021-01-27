В рамках мероприятий ученикам рассказали о трагических событиях, происходивших в городе-герое Ленинграде в период блокады, привели примеры личного мужества граждан, оказавшихся в заточении.

— Самые главные факторы, позволившие пережить эти страшные 872 дня, — это вера в светлое будущее, любовь к Родине и бесконечный патриотизм. Именно эти качества народа неоднократно помогали с честью преодолевать страшнейшие тяготы и лишения, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник отделения вневедомственной охраны по городу Малгобек майор полиции Харон Цыздоев.

Напомним, что военная блокада города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только 3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода.

За массовый героизм и мужество, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание «Город-Герой».