Одна из основных задач полицейских в ходе проводимых мероприятий — научить людей быть более внимательными к деньгам, распознавать фальшивые купюры и запоминать приметы людей, сбывающих подозрительные банкноты. Основная реализация поддельных денежных знаков происходит в аптеках, салонах сотовой связи, торговых центрах, на рынках. Выявляются фальшивки, как правило, уже в банках при пересчете наличности. Выявленные поддельные купюры отличаются достаточно хорошим качеством воспроизведения изображения и имитации признаков подлинности.

При проведении мероприятий сотрудниками полиции районных отделов МВД России по Ингушетии производилась отработка торговых точек. В ходе работы были проведены профилактические беседы с продавцами, которым вручили памятки, содержащие информацию о признаках подлинности купюр, алгоритме действий при обнаружении денежных купюр, вызывающих сомнение в подлинности, телефонах территориального отдела полиции и сотрудников УЭБиПК.

Самые распространённые поддельные денежные банкноты являются достоинством 1000 рублей, образца 1997 года, модификации 2004 года, серий «ТП», «ТН», «ЬМ», «ЬП», «ТЛ», «ЬН», «АЛ», «АМ», "АП","ОП«, «ОМ», «БК», «ИП», «ГТ», а также достоинством 5000 рублей образца 1997 года, серий «БС» № 98*****, «ЛЭ» № 86391**, «АИ» № 47799**, «ХБ» № 18543**, «БВ» № 58847**, «БА» №№ 38769**, 58769**, «ВМ» №№ 47847**, 38847**, «АВ», "ЕК","ЕХ«, МА, АМ, БМ. Данные купюры имеют очень высокое качество и по внешнему виду практически не отличаются от подлинных банкнот. У них имитированы все признаки подлинности, то есть водяные знаки, цветные волокна, рельефность текста «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и отметки для слабовидящих, микротекст, микроперфорация, металлизированная ныряющая нить и т. п.

Основными отличиями поддельных купюр достоинством 1000 рублей, заметными на глаз, являются: скрытые радужные полосы (на лицевой стороне банкноты) при рассмотрении банкноты под острым углом отсутствуют либо слабо видимы; краска, нанесенная на герб г. Ярославль, не меняет цвет при наклоне; скрытое изображение буквы «РР» на орнаментальной ленте банкноты имитировано светлым тоном; перфорация номинала «1000» выполнена точечными прокалываниями, шероховатыми на ощупь.

Основными отличиями поддельных купюр достоинством 5000 рублей, являются: скрытые радужные полосы (на лицевой стороне банкноты) при рассмотрении банкноты под острым углом слабо выражены; скрытое изображение буквы «РР», на горизонтальной орнаментальной ленте (на лицевой стороне банкноты) не просматривается под острым углом.

Сотрудники полиции обратились к жителям, предпринимателям, работникам и руководителям организаций торговли и обслуживания с просьбой быть максимально внимательными при осуществлении денежных операций. С целью своевременного выявления поддельных купюр рекомендуется установить современные приборы для проверки подлинности банкнот на основе инфракрасного излучения.

«Если же вы обнаружили у себя поддельную денежную купюру, не пытайтесь сбыть ее. Желание вернуть свои деньги может обернуться уголовным наказанием, предусмотренным статьей 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)», — подчеркнули полицейские.