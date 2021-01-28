— Задачи предельно просты, — пояснил собеседник. — Это выявление несовершеннолетних правонарушителей, разъяснение им правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактика детского травматизма. В ходе мероприятия мы проводим беседы с детьми и их родителями, живущими в непосредственной близости к железной дороге, читаем лекции в школах, расположенных рядом. Надеюсь, все эти меры минимизируют и упредят в какой-то степени чрезвычайные и несчастные случаи как на самой железной дороге, так и на объектах ее инфраструктуры.

Ахильгов подчеркнул, что одним из важных посылов этого мероприятия является необходимость донести до людей мысль, что железная дорога и все, что с ней связано, являются объектами стратегического значения.