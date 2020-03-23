Мероприятия проведены по поручению Министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамеда Гагиева В ходе выезда были проинспектированы рынки и оптово-розничные базы в Назрановском районе республики. В ходе проверок никакого ажиотажа вокруг продуктов питания не наблюдалось. Существенного увеличения цен на сахар и муку также не было зафиксировано. По словам продавцов, на муку цена поднялась на 50 рублей, а на сахар — на 100 рублей.

— Такое повышение связано с тем, что в местах оптовой закупки на эту сумму увеличилась цена товара из-за текущей экономической ситуации. Мы по своей прихоти не повышаем цены на продукты, — сказал владелец одной из торговых точек.

Зелимхан Оздоев, сообщила пресс-служба Минсельхоза Ингушетии, пообщался как с продавцами и владельцами товара, так и с покупателями.

— Панику искусственно нагнетают. У нас очень много продуктов и товаров, все склады и рынки забиты под завязку. В нашей республике функционируют различные надзорные органы, которые следят за ценообразованием и не допустят необоснованного скачка цен — наживаться на ситуации недобросовестным дельцам никто не позволит. В любом случае, у Минсельхоза Ингушетии есть необходимые инструменты для стабилизации ситуации, если наметится кризис. Мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты у нас есть в достатке, есть свой картофель, помидоры, огурцы, яблоки, сливы, — подчеркнул Оздоев.

По его словам, мукомольный комбинат «Сатурн», по поручению Главы РИ Махмуд-Али Калиматова, поставляет населению муку по заниженной фиксированной цене — по 750 рублей за мешок. Купить ее можно как на самом комбинате, так и в мобильных точках продаж. Сейчас дополнительно разрабатывается план точечной реализации продукции, чтобы населению было удобнее приобрести ее. Оздоев отметил, что на базе комбината на данный момент находится около 1,8 тысячи тонн муки и почти 19 тысяч тонн пшеницы, и запасы постоянно пополняются. На сегодняшний день у республики нет проблем с поставкой и реализацией продуктов питания.

Инспекционный выезд завершился заседанием оперативного штаба Минсельхоза Ингушетии, на котором были проанализированы выводы проверки и даны соответствующие поручения.