Безусловно, что торговля продуктами питания у проезжей части запрещена в связи с тем, что овощи, фрукты и другие продукты впитывают токсины, выхлопные газы, нитраты, что впоследствии негативно сказывается на здоровье.

По итогу выезда 5 февраля текущего года на территории Назрани у проезжей части была обнаружена всего одна торговая площадка, которая была немедленно убрана. В мэрии напомнили, что в городе есть специально отведенные места для торговой деятельности, которые соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора и СанПина.

Как отметили в Роспотребнадзоре по Ингушетии, несанкционированная торговля в неустановленных местах является противозаконной деятельностью, которая направлена на получение прибыли без оформления соответствующих разрешающих документов и отчисления налоговых сборов.

Согласно действующему законодательству, на территории РФ запрещено осуществлять реализацию товаров, если лицо, организующее продажу, официально не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Такое обязательство касается большинства торговых взаимоотношений, возникающих между людьми. В этот список входит не только обычная торговля на улице или из машины, но и реализация урожая с собственного участка, продажа изделий ручной работы, цветов и других товаров. В случае выявления подобного нарушения на виновное лицо государством накладываются штрафные санкции.

Во избежание получения статуса правонарушителя, каждому человеку, занимающемуся торговлей, необходимо зарегистрироваться как ИП, а также получить все необходимые разрешения, которые помогут вести торговую деятельность на законных основаниях.

На сегодняшний день власти ведут активную борьбу с нелегальным бизнесом на территории РФ. Штраф за торговлю без ИП на улице предусмотрен одновременно тремя кодексами. Но, несмотря на это, пенсионеры, мигранты и другие мелкие «бизнесмены» продолжают ежедневно реализовывать товар без получения официального разрешения, в неустановленных законом местах. Однако подобная самодеятельность, которая направлена на получение постоянной прибыли, может грозить нарушителям привлечением к административной, налоговой и даже уголовной ответственности. Об этом следует помнить, прежде чем заниматься несанкционированной торговлей, являющейся, так или иначе, разновидностью предпринимательства. А предпринимательство должно быть зарегистрировано через ИФНС, согласно статье 23 ГК РФ.

Штраф за несанкционированную торговлю регулируется административным кодексом и другими региональными актами. Эти правоустанавливающие документы предусматривают санкции за незаконную предпринимательскую деятельность обычных товаров в размере 500-2000 рублей. В свою очередь, за продажу продукции, подлежащей получению обязательной лицензии, КоАП РФ определяет совершенно другое наказание, к которому относится не только вынесение штрафа в 2000-2500 рублей, но и конфискация нелицензированного товара.

Но и это еще не все. Самой суровой ответственностью является уголовная. Она предусматривает, согласно статье 171 УК РФ, наложение санкции в размере до 300 тыс. рублей, либо в сумме, равной двойному годовому доходу, либо общественные работы на срок до 480 часов. Также стоит отметить, что если незаконная торговля, совершаемая не единичным «предпринимателем», а группой лиц, причинила ущерб в особо крупных размерах, то ее основателям может грозить штраф до 500 тыс. рублей или арест до 60 месяцев.

Помимо административной и уголовной ответственности, существует еще и налоговая, которая также предусматривает наказание за несанкционированную торговлю. В соответствии со статьей 116 НКРФ, при нарушении правил и/или сроков постановления на налоговый учет лицо, организующее незаконную реализацию товаров, обязано уплатить штраф в 10 тыс. рублей. А тем, кто совсем не собирается регистрировать свою деятельность, грозит санкция в размере 10% от товарооборота, но не менее 40 тыс. рублей.