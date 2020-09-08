Мотиватор для достижения цели

Сотрудник «Россети Северный Кавказ» вошел в сотню «Лидеров России»

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Заместитель директора Дирекции специальных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» Илья Ионочкин стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Лидеры России 2020».

Энергетик вошёл в число лучших участников конкурса, имена которых были определены по итогам состоявшегося накануне суперфинала. Как отметили организаторы, в этом году вместо традиционной сотни победителей определены 106 лидеров, поскольку суперфиналисты продемонстрировали очень высокий уровень.

Своим наставником Илья Ионочкин выбрал главу холдинга «Россети» Павла Ливинского.

«Когда к твоим идеям, твоим проектам проявляет искреннее участие один из ключевых наставников конкурса, руководитель одной из крупнейших электросетевых компаний мира, — это, пожалуй, главный мотиватор для достижения цели. Обязательно будем использовать на благо родной компании все, чему научились на «Лидерах России», — поделился победитель конкурса.

В холдинге «Россети» Илья с 2014 года, в том числе в ПАО «Россети Северный Кавказ» работает с 2019 года.

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