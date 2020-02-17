Они отвечают за стабильную и бесперебойную работу предприятий и учреждений, больниц, школ, объектов соцкультбыта. Благополучие каждой семьи, тепло каждого дома во многом зависит от устойчивости и надежности этой сферы, от профессионализма, труда и высокой личной ответственности людей, работающих в этой сфере.

Работа ЖКХ — хлопотная, нервная, а порой и опасная. Ко всем сложностям добавляется и общее состояние инженерной инфраструктуры жилых домов. Впрочем, несмотря на все проблемы, коллектив Малгобекского ПУЖКХ во главе с Додовым Ахметом Мухарбековичем, ежедневно доказывают как можно и нужно работать.

А. М. Додов преодолел весь негатив в начале своей деятельности: недоверие, создание искусственных трудностей и т. д. В результате, на сегодняшний день сумел сплотить ответственный и профессиональный коллектив с современным подходом к делу. Залогом успешной работы Малгобекского ПУЖКХ является тщательное планирование мероприятий.

Внимательно рассматривается каждое обращение граждан. Много внимания уделяется чистоте и благоустройству города, вопросам управления многоквартирными домами.

Благодаря умело налаженной работе коллектив ПУЖКХ стремится стабильно проходить отопительный сезон. Ахмет Мухарбекович любит свою работу и не знает усталости. Имея большой опыт работы на государственной и муниципальной службе, Ахмет Мухарбекович активно участвует в общественной жизни Малгобека. Я по поручению многих малгобекчан и от себя лично выражаю искреннюю благодарность работникам ЖКХ за их непростой труд!

Спасибо вам за ваше терпение, а нередко и самоотверженность, за готовность работать не ради выгоды, а для людей, за понимание того, что от вас зависят настроение горожан, их душевное спокойствие и равновесие, желание жить в родном городе.

Пусть каждый день приносит вам новые поводы для гордости собой, приятные сюрпризы и отличные новости».