«В социальных сетях распространялась информация о том, что в Ингушской республиканской клинической больнице находится пациент, заразившийся коронавирусом. Она не соответствует действительности», — сказано в релизе штаба.

Отмечается, что пациент поступил 14 марта с диагнозом: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Анализ на коронавирус у него отрицательный. Состояние больного тяжелое.

Он находится на искусственной вентиляции легких. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь по результатам бактериологического исследования мазков из верхних дыхательных путей, мокроты.

В связи с выявленными случаями распространения в информационном пространстве страны ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, Роскомнадзор предупреждает СМИ и информационные ресурсы сети «Интернет», работающие на территории России, об ответственности перед законом.

Ведомство осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан.

Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генпрокуратурой РФ с целью незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации.

Будут приняты в отношении СМИ и иных ресурсов, нарушающих положения Федерального закона «Об информации», самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к ним и лишения лицензий.

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, с целью предотвращения возможного распространения нового коронавируса и заботы друг о друге, жителей республики просят при наличии признаков заболевания ограничить самостоятельные визиты в приемные отделения больниц и поликлиники.

При признаках заболеваний и состояниях, не угрожающих жизни, каждый сможет обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону, вызывать врача на дом или службу неотложной медпомощи. Телефоны размещены на сайтах медицинских организаций.

В случае необходимости, когда требуется экстренная помощь, жителям рекомендуют обращаться в службу скорой медпомощи.

Простые меры позволят обезопасить жизнь каждого из нас.

По состоянию на 22 марта в Ингушетии случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Число граждан, находящихся на самоизоляции в Ингушетии — 92 человека.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID- 19» всем гражданам, прибывшим на территорию РФ, незамедлительно нужно сообщить о своем возвращении на телефон горячей линии 8 800 100 60 66. Необходимо обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия. Медицинские работники Ингушетии с бесконтактными термометрами проверяют всех приезжающих в республику в аэропорту и на ЖД вокзале.

В Ингушетии закрыты на карантин общеобразовательные, дошкольные учреждения, спорткомплексы.

Кроме того, введен ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции.

По инициативе Главы республики М. Калиматова оперативный штаб организует комплексную работу по санобработке в общественных местах, в том числе в мечетях, уделяя особое внимание молельным помещениям, где по пятницам собираются тысячи прихожан.

Ингушское духовенство решило не отменять проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях и молельных домах из-за нового коронавируса.

М. Калиматов подписал Указ о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирсной инфекции.

Согласно документу гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и возвратившимся в республику, при появлении первых респираторных симптомов рекомендовано незамедлительно обращаться за помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Кроме того, работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры тела сотрудникам с обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц с повышенной температурой, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

Региональному Минздраву М. Калиматов дал указания организовать работу медучреждений с безотлагательным оказанием медпомощи на дому, лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет.

Для этого Глава республики поручил усилить выездную амбулаторную службу сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами организаций высшего образования.

Правительству Ингушетии поручено осуществлять контроль за исполнением Указа, проводить мониторинг ситуации.