Поправки в Конституцию обязывают правительство принимать меры к сохранению природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду. Также в Основном Законе страны предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным.

Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 114 Основного Закона, правительство РФ:

— осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

— создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

Кроме того, в эту статью Конституции предлагается добавить, что правительство России «осуществляет меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Сохранение чистой среды для потомков и будущего России — одна из главных задач государства сегодня. Природное богатство России — биологическое разнообразие живых форм и природных ландшафтов — должно быть сохранено и передано будущим поколениям жителей страны. На это и направлены поправки в Конституцию.

Сейчас среди наиболее острых экологических проблем россияне называют загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%), показал опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.

Поправка в Конституцию в той или иной мере затрагивает все эти направления: чистый воздух, чистая вода, система обращения с твердыми коммунальными отходами, внедрение наилучших доступных технологий, сохранение лесов и уникальных водных объектов, в числе которых биологическое разнообразие живых форм и природных ландшафтов горного Джейрахского района Ингушетии.

— Поправки в сфере охраны окружающей среды очень важны, — отметил религиозный деятель из Джейрахского района Магомед Евкуров. — Это очень важная поправка, ведь все прекрасно понимают, что за последнее столетие человечество принесло много вреда «здоровью» природы.

Даже пандемия показала, какое благо для природы несет хотя бы временное снижение активности человека. Стоило туристам исчезнуть из Венеции, как в каналы приплыли дельфины, а вода вновь стала прозрачной. И это только один из тысяч подобных примеров.

"Конституция — это документ прямого действия. Но начинать нужно с себя в этом вопросе",— поделился религиозный деятель Муса Котиев. По его словам, природное и культурное достояние Ингушетии невозможно переоценить.

Современный мир диктует все новые реалии и бросает очередные вызовы. С каждым днем становится все более очевидно, что предложенные поправки в Конституцию актуальны и буквально продиктованы самой жизнью. Нововведения затрагивают сферы, которые беспокоят простых людей, ведь эти вопросы постоянно обсуждаются в обществе. В непростое время для каждого россиянина очень важно чувствовать поддержку государства.

Напомним, что единый день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля. Этот день во всей стране объявлен нерабочим.