Как пояснил атаман города Сунжи Александр Кузнецов, в целях возрождения традиций российского казачества, а также в связи с созданием в стране Всероссийского казачьего общества и подписанием стратегии развития казачества, каждому казачьему обществу надлежит принять новую редакцию устава.

Ознакомившись с уставом, глава района отметил, что казачье общество выполняет целый ряд важных задач в регионе.

«Создание в районе казачьего общества будет способствовать поддержанию межнационального мира и согласия между народами, позволит заботиться о членах семей казаков, призванных на военную службу, оказывать всевозможную помощь семьям погибших казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам. Также стоит отметить, что казачье общество обеспечит исполнение принятых на себя обязательств по несению государственной и иной службы, будет участвовать в реализации государственных и муниципальных программ и проектов», — добавил Хамзат Долтмурзиев.

Напомним, Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. № 505 утверждена Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Проект Стратегии был рассмотрен и одобрен на заседании Совета при Президенте РФ по делам казачества 19 ноября 2019 года.

Стратегия отнесена к документам стратегического планирования в сфере национальной безопасности, устанавливает цель государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества — содействие консолидации российского казачества, сохранению, развитию, использованию духовного наследия и культуры казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участию в решении на основе общественно-государственного партнерства государственных задач в интересах национальной безопасности.

Стратегия определяет приоритеты, задачи и основные направления государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на новый период (2021-2023 годы), а также порядок взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с казачьими обществами.

При подготовке Стратегии был учтен опыт реализации и соблюдена преемственность со Стратегией развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 г. № Пр-2789, (обеспечение охраны общественного порядка, защита государственной границы, организация военно-патриотического воспитания призывников, их подготовка к военной службе и т. д.).