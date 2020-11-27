Социальный контракт — проект, который представляет собой специальный договор, заключаемый между органами социальной защиты населения и малоимущей семьей или малоимущим одиноко проживающим гражданином. Если такой договор был заключен, то между его участниками возникают взаимные обязательства.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минтруда региона, по стандартным условиям социального контракта заявителю предоставляются определенные меры поддержки, в первую очередь в виде финансовых поступлений. Однако такие финансовые поступления могут быть направлены только на определенные мероприятия, которые помогут заявителю, то есть лицу или семье, находящимся в тяжелом финансовом положении, получать стабильный доход в будущем. При этом все те средства, которые семья или человек получат в рамках такого проекта, являются подотчетными, то есть об их расходовании необходимо будет отчитываться, а в случае их использования не по целевому назначению можно оказаться подвергнутым наказанию за совершенное правонарушение.

Главная цель социального контракта — это формирование в будущем возможности для малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина выхода из финансовых трудностей и постараться избежать их возникновения в будущем. Для того чтобы эта цель была достигнута, уполномоченные сотрудники органов социальной защиты населения, курирующие направление социальных контрактов, осуществляют мероприятия из перечисленных ниже.

Подбор нового рабочего места с более высоким или стабильным уровнем финансового вознаграждения за выполняемые условия труда, а также помощь в заключении трудового договора с потенциальным работодателем таким образом, чтобы исключить возможность дальнейшего ухудшения условий труда и оплаты за выполнение своих должностных обязанностей;

В случае если по каким-то причинам по имеющейся специальности человека или членов малоимущей семьи устроить невозможно, то сотрудники органов социальной защиты населения предлагают обратившимся к ним лицам возможность получения дополнительного профессионального образования или прохождения профессиональной переподготовки на более востребованные специальности, по которым будет легче устроиться на работу.

Однако при предоставлении возможности такого переобучения учитывается факт того, что осуществлено оно должно быть в достаточно сжатые сроки. На практике по данному вопросу органы социальной защиты населения сотрудничают с органами занятости, а само переобучение производится по различным программам переподготовки населения, имеющимся у таких органов занятости.

Еще одним вариантом помощи может являться помощь в оформлении статуса индивидуального предпринимателя с целью последующего получения прибыли от выполнения какой-либо профессиональной деятельности, то есть первоначальная помощь в осуществлении предпринимательской деятельности.

Сотрудники органов социальной защиты населения могут оказать помощь в организации личного подсобного хозяйства с получением субсидированной помощи от государства в рамках установленных мер поддержки, а также на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

В Минтруда Ингушетии рассказали о требованиях к участникам программы. Для того чтобы понять, кому же можно обратиться в органы социальной защиты населения, чтобы не получить гарантированный отказ в заключении социального контракта, в социальном ведомстве региона предложили обратить внимание на положения части 1 статьи 7 Федерального закона № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Согласно части 1 указанной статьи следует говорить о таких получателях, как:

— лица, признаваемые малоимущими гражданами, если они проживают отдельно;

— семьи, которым присвоен статус малоимущих;

— иные категории граждан, обладающих признаками малоимущих слоев населения (это — если дословно цитировать положения указанного выше закона).

Для того чтобы получить такую социальную помощь, заявитель должен соответствовать следующим требованиям. Во-первых, наличие подтвержденного статуса малоимущей семьи, нуждающейся в предоставлении социальной помощи, либо малоимущего одиноко проживающего гражданина.

Во-вторых, обязательное наличие у заявителя и членов его семьи (если речь идет именно о семье) российского гражданства. В противном случае, в получении помощи будет отказано.

В-третьих, наличие у семьи действительных финансовых проблем, которые подтверждаются документально. Как правило, органы соцзащиты в этом случае в качестве доказательств рассматривают справки о том, «дотягивает» ли семья или отдельно взятый человек до уровня прожиточного минимума в регионе или нет.

Какие документы необходимо подготовить?

Органы социальной защиты населения могут и отказать в предоставлении государственной помощи в виде социального контракта в том случае, если заявитель или представитель малоимущей семьи неправильно подготовит необходимый пакет документов. В первую очередь речь идет о заявлении о предоставлении такой помощи.

Бланк, на котором это заявление составляется, можно получить в том территориальном подразделении органов социальной защиты, куда такое заявление будет подаваться. В тексте этого заявления необходимо указать следующие данные:

— основание для подачи заявления на заключение социального контракта;

— указание на то территориальное подразделение, куда будет происходить подача заявления;

— указание на тот вид государственных мер поддержки, которые планирует получить человек или семья;

— поименный список тех лиц, на которых будет происходить распространение условий подписанного социального контракта и, соответственно, полученной помощи от органов социальной защиты населения.

Что касается общего пакета документов, который надо сформировать заявителю, то в него необходимо включить, кроме самого заявления, следующие документы:

Для малоимущей семьи

— копии паспортов гражданина Российской Федерации заявителя и членов малоимущей семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка старше 14 лет, а также свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;

— копию трудовой книжки с записью о последнем периоде трудовой деятельности — для пенсионеров, являющихся членами малоимущей семьи, и временно неработающих членов семьи трудоспособного возраста (при наличии);

— оригиналы справок о доходах членов семьи за три последних месяца, предшествующих дате обращения;

— заполненную анкету о семейном и материально-бытовом положении по форме согласно приложению 2 к Положению об условиях, размерах и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основе социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Республике Ингушетия (утв. постановлением Правительства Республики Ингушетия от 10.12.2014 № 252).

Малоимущая семья вправе представить копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на каждого члена семьи, в случае непредставления информация о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) членов малоимущей семьи запрашивается в порядке межведомственного взаимодействия.

Для малоимущего одиноко проживающего гражданина

— копию паспорта гражданина Российской Федерации;

— анкету о семейном и материально-бытовом положении по форме согласно приложению 2 к вышеуказанному Положению.

Малоимущий одиноко проживающий гражданин вправе представить копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, в случае непредставления информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) указанного гражданина запрашивается в порядке межведомственного взаимодействия копию трудовой книжки с записью о последнем периоде трудовой деятельности (при наличии); оригинал справки о доходах за последние три месяца, предшествующие дате обращения. ф