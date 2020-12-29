Этикет соседства предъявлял ко всем членам общества некие требования, которые предполагалось выполнять беспрекословно, если, конечно же, человек движим желанием соответствовать нормам ингушского этикета «эздел», в рамках которого рассматривается и этикет взаимоотношений между соседями, независимо от места и времени, национальной и религиозной принадлежности. В принципе, всё, что мы скажем ниже, относится к общечеловеческим ценностям, они понятны любому человеку, и ничего нового мы не откроем. Разница лишь в том, насколько мы хотим соответствовать нормам этой морали, и на какой уровень взаимоотношений каждый из нас ставит этикетные отношения между соседями.

К сожалению, в городах и в районах «новостроек» многие традиции соседства утрачены. Порой люди живут рядом не один год и не знают друг друга, не общаются, не могут попросить соль или спички, градусник или таблетку, если вдруг их не оказалось в нужный момент, не разделят с тобой горе или радость. Живут, как европейцы, или, скажем, как в мегаполисе. Но, тем не менее, в населённых пунктах, где уже сложились традиции многолетней давности, соседство не утратило своей ценностной сущности.

Требования ингушского этикета, предъявляемые социальным институтом соседства

Рассмотрим ряд требований, которые до сих пор остаются в ингушском обществе и не утратили своей значимости.

Если рядом с вами поселился новый сосед, то, не откладывая на потом, обязательным считается знакомство с последним. Следует поинтересоваться состоянием его дел, предложить ему свою помощь, как в плане обустройства, так и в вопросах осведомления о местности.

Обязательным требованием этикета соседства является приветствие, посещение соседа во время болезни, несчастного случая, выражение соболезнования во время горя, поздравление во время радости и тому подобное.

Приветствуется и терпеливое отношение к соседу. Нельзя своими действиями нарушать покой соседей. Нельзя окна ставить «смотрящими» во двор соседа. Нельзя разжигать тлеющие костры, тем самым создавая неудобства соседям, да ещё и загрязняя окружающий воздух. Нельзя шуметь, громко разговаривать, стучать, если это доставляет им неудобства. К ряду таких обстоятельств можно отнести и оставление на улице чего-либо, будь-то транспорт или строительный материал и тому подобное, что опять-таки может доставить соседям неудобства.

Одно из самых непристойных поведений, которое стоило бы поставить на отдельную ступень, — это наблюдение за соседями, сплетни и хула. Также надо отметить, что хороший сосед всегда будет знать, каково ваше материальное состояние, и в случае надобности будет стараться поддержать вас. О том, что в депортации более состоятельные соседи не ложились спать, не поделившись последним куском хлеба на ужин с другими соседями, не имевшими этой возможности, народные сказания приводят множество примеров.

Часто во главу угла, когда старики давали характеристику тому или иному человеку, ставилось уважительное отношение к соседям. Потому что считалось, что именно во взаимоотношениях с соседями человек проявляет свою истинную порядочность и добродетель.

Сохранять с соседями хорошие отношения считалось самым верным и ответственным делом. Вина, в случае нарушения таковых, когда та или иная неприглядная ситуация становилась достоянием всего общества, возлагалась на обе стороны.

Считалось, если у одного из соседей не хватило терпения, мужества (денал) решить миром ту или иную проблему, значит, другой сосед должен был проявить своё терпение и благородство. Умение уживаться друг с другом, при любом раскладе, у ингушей всегда приветствовалось. В противном случае обе стороны подвергались общественному осуждению.

Притчи об отношениях с соседями

Говорят, сын решил приобрести себе дом в другом селении. При встрече выяснилось, что цену за дом продавец поставил недорогую, но добавил в общую сумму стоимость за соседа, в разы, завысив её. Возмущённый таким раскладом дел сын пришёл к отцу и рассказал ему об условиях торга. Выслушав внимательно сына, отец сказал: «Бери и не мешкай. Лучшего дома, где рядом живёт такой дорогой сосед, тебе уже не найти».

Другая притча гласит, что однажды один очень благонравный человек, попав в финансово затруднительное положение, решил продать свое жилище. Он пришел к ближайшему соседу и сказал: «Я собрался продать свой дом, и так как обычай велит вначале предлагать дом ближайшим соседям, я пришел к тебе». Сосед, узнав о причине, побудившей его продать свой дом, сказал ему, чтобы тот шел к себе домой и ждал его.

На следующий день он пришел к нему и сказал: «Ты можешь продолжать жить в своем доме, я расплатился с твоими долгами». Сосед удивился: «Но зачем? Ведь ты понес явный убыток». Тогда другой ответил ему: «Нет, я бы понес убыток в том случае, если бы потерял такого соседа как ты».

В этих притчах явно прослеживается ценность, придаваемая социальному институту соседства. Об этом говорит основная мысль этих сказаний — что соседство с праведным человеком оценивается дороже любых денег. Здесь, если вы ещё заметили, обозначена немаловажная деталь, на которую стоит обратить внимание: «Я собрался продать свой дом, и так как обычай велит вначале предлагать дом ближайшим соседям, я пришел к тебе». Не все сегодня придерживаются этого правила.

К сожалению, часто мы становимся свидетелями того, как ближайшие соседи враждуют между собой по всяким причинам: из-за клочка земли, из-за разных мелочей и, разумеется, некоторых неудобств, с которыми надо уметь научиться жить. А ведь любые вопросы можно решить по договору, а не по принципу: «Мне надо. Я хочу. Ты должен».

Порой соседи начинают ненавидеть друг друга без особых на то причин. Многие живут не по понятиям чести и достоинства (яхь), как считается в ингушском обществе должным и правильным, а проявляют зависть, злобу, стремление к превосходству.

Ислам о добрососедстве

Если подойти к социальному институту соседства с идеологической точки зрения, то, по словам богослова Магомеда Харсиева, примером для подражания в отношениях с соседями может служить Пророк Мухаммад (ﷺ). Он уважал и почитал своих соседей и нам завещал делать то же самое. Теме добрососедства посвящено огромное количество аятов и хадисов.

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (Женщины, 36).

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний День, говорит нечто благое или хранит молчание, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний День, оказывает благодеяния своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний День, оказывает хороший приём своему гостю!» (Бухари, Муслим).

И наша обязанность, согласно религии и адатам, подавать пример благочестия, быть во всём вежливыми и учтивыми, терпеливо сносить мелкие обиды и неприятности, доставляемые соседом. Ведь именно сосед является для нас самым близким человеком в физическом плане, а не далеко или поодаль живущий родственник. Когда каждый из нас будет следовать этикетным нормам института соседства изо дня в день, тогда любой, даже самый неправедный сосед исправится, станет благонравнее и праведнее.

Именно так, примером своего поведения, а не просто словами, мы можем построить искренние добрососедские отношения, которые веками сплачивали и укрепляли наше общество.