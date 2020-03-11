Цель проведения конкурса — пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Конкурс проводится среди семей Ингушетии, члены которых являются гражданами Российской Федерации и зарегистрированы на территории республики, состоящие в браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, воспитывающими (или воспитавшими) детей.

По информации пресс-службы социального ведомства региона, конкурс проводится по пяти номинациям:

«Многодетная семья». В данной номинации принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приемных.

«Молодая семья». Участие в данной номинации принимают семьи, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГС и имеющие стаж супружеской жизни не менее трех лет, воспитывающие одного и более детей, в том числе приемных, возраст супругов не более 35 лет.

«Сельская семья». В данной номинации принимают участие семьи, проживающие в сельской местности.

«Золотая семья России». Участниками в данной номинации являются семьи, члены которых состоят в браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, не менее 50 лет.

«Семья — хранитель традиций». В данной номинации принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.

Победители регионального конкурса будут представлены для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Семья года». Напомним, что по итогам конкурса в 2019 году победители и призеры республиканского этапа получили дипломы и денежные призы в размере 100 и 20 тыс. рублей соответственно.

Семьям, желающим принять участие в конкурсе, необходимо направить заявку на участие, приложить фото, видео, печатные материалы (грамоты, сертификаты, дипломы и т. п.), характеризующие достижения семьи.

По итогам всероссийского конкурса «Семья года — 2020» будет издана Почетная книга «Семья года. Россия-2020», организована торжественная церемония награждения в Москве.

Заявки на участие в региональном этапе конкурса направляются на e-mail: otdel-posobi@mail. ru c темой письма «Семья года» в срок до 20 мая 2019 года.

Консультации о проведении регионального этапа всероссийского конкурса можно получить по номеру телефона специалиста: 8(8732)22-33-03, 8(928)918-59-74, Камурзоева Мадина Даудовна.