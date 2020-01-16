Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». А всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

В преддверии Дня студента начальник отдела кадров регионального Управления Росгвардии полковник полиции Олег Петров рассказал «Ингушетии» об условиях поступления в ведомственные учебные заведения, преимуществах профессии и задачах, стоящих перед войсками национальной гвардии.

— Базовые требования, предъявляемые к кандидатам на службу в Росгвардии, в принципе, не такие сложные: отсутствие судимости, служба в армии и хорошая физическая подготовка, — поделился подробностями собеседник. — Но это только кажется, что эти требования просты. Чтобы поступить в военный институт, молодой человек, прежде всего, должен знать и видеть цель: для чего, зачем он идет служить в Росгвардию. Конечно, престиж, всевозможные льготы — это важная мотивация. Но, думаю, она не может быть определяющей при выборе жизненного пути.

К слову, в настоящее время служба в войсках Росгвардии является наиболее стабильной. Сотрудники гарантированно и своевременно получают денежное довольствие, ежегодный отпуск, медицинское обслуживание, а также право на получение компенсации на приобретение жилья при выслуге более 10 лет.