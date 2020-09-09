— Конкурс проводится Федеральной службой судебных приставов совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции, — пояснила собеседница газеты. — Целью конкурса является развитие научного потенциала молодежи в области юриспруденции и активное вовлечение её в нормотворческую деятельность по решению юридических проблем в области принудительного исполнения судебных решений в Российской Федерации. К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, адъюнкты образовательных организаций высшего образования (юридических и экономических факультетов, а также факультетов журналистики), учителя права.

Конкурс проводится в два этапа, которые включают в себя рассмотрение представленных работ, определение региональных победителей и направление лучших материалов на Всероссийский конкурс.

Прием научных работ для участия в первом этапе конкурса осуществляется УФССП России по Республике Ингушетия в период с 1 по 20 декабря 2020 года по адресу: 386001, г. Магас, ул. Кулиева, 8, понедельник — четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45. По вопросам организации проведения конкурса обращаться по телефону 8(8734) 55-19-73.

Дзарахова уточнила, что Положение о конкурсе научных работ, перечень номинаций и тем, выносимых на конкурс в 2020-2021 учебном году, размещены на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия.