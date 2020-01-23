Основные цели конкурса — поддержка юных талантов, развитие у них творческой инициативы, повышение общего культурного уровня детей и подростков.

В конкурсе участвуют дети государственных служащих и работников ФССП России, дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, воспитанники детских домов и школ-интернатов и др.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» проводится в двух возрастных группах (от 7 до 12 лет и от 13 до18 лет) в четыре этапа (региональный, заочный, очный и финал) и по трем номинациям: «вокал» (народное, классическое, эстрадное пение), «хореография» (народный, классический, бальный и современный танец) и «исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах).

Заявки на участие в конкурсе необходимо направить в отдел государственной службы и кадров УФССП России по Республике Ингушетия до 2 марта 2020 года по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, 8. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефонам 8(8734)55-19-57 (контактное лицо — Анастасия Мурашко).

Победители регионального этапа примут участие уже в следующих этапах Всероссийского конкурса на федеральном уровне.