Востребованы компоненты всех групп крови и резус-факторов.

Врачи службы крови призывают не забывать о донорстве, поскольку она необходима, в том числе, для больных, проходящих лечение от коронавирусной пневмонии. А это, как правило, люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, с низким уровнем гемоглобина, с различными нарушениями обмена веществ, системы свертывания крови и снижением иммунитета. Кроме того, непрерывного лечения требуют пациенты с гематологическими и онкологическими заболеваниями. Переливание крови требуется и людям, поступающим в больницы с травами, а также пациенткам перинатального центра. Часто только переливание может спасти человека в экстренной ситуации.

«Необходимо понимать, что если больной нуждается в компонентах крови, их ничем нельзя заменить, никакими препаратами. Помощь доноров крови всех групп нам необходима ежедневно, чтобы поддерживать запасы в необходимом для всех нуждающихся больных объемах», — сказала Макка Тумгоева.

Процедура сдачи безопасна — перед забором крови доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ. В связи с эпидемиологической ситуацией контроль за процессом усилен: дезинфекция помещений проводится интенсивнее, без антисептической обработки рук на входе в помещение доноров не пускают, сотрудники следят за соблюдением социальной дистанции, измеряют потенциальным донорам температуру. Сами медики работают исключительно в защитных средствах.

Также дополнен перечень временных противопоказаний: от донорства просят отказаться лиц, имеющих симптомы ОРВИ (температура, кашель, лихорадка и проч.), заразившихся коронавирусом, живущих или регулярно контактирующих с инфицированными, вернувшимися из-за границы или регионов со сложной эпидситуацией.

«Посещение станции переливания крови не опаснее поездки на работу или похода в продуктовый магазин, если человек соблюдает меры предосторожности. Но этот визит может спасти чью-то жизнь», — добавила руководитель учреждения.

Более подробная информация на сайте РПСК, по телефону «горячей линии» (8 906 486 20 97) и на странице в «Инстаграм».

Доноров ждут с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 по адресу: г. Назрань, ул. Муталиева, 11 (двор ИРКБ). При себе необходимо иметь паспорт.