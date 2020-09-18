Желая избежать домыслов и помочь жителям республики понять, какие риски их ожидают в случае обострения эпидемиологической ситуации, и какие меры необходимо принять, чтобы их минимизировать, газета «Ингушетия» попросила рассказать об этом Зару Гетагазову, заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия. Она тот человек, который с самого начала эпидемии регулярно информировал население о течении коронавирусной пандемии и о мерах по предотвращению распространения вируса.

— Эпидемиологический процесс по распространению коронавирусной инфекции в Ингушетии начался нынешней весной, и к лету он постепенно снизился. С чем это было связано?

— Что подразумевает под собой понятие «вторая волна»? Когда случаи заражения коронавирусом набирали обороты, у СМИ, специалистов и населения постоянно были к нам вопросы: а вот что будет, когда летом все это закончится? Заболевание уйдет, когда станет тепло? Поскольку заболевание не было тогда еще хорошо изучено, а информация о вирусе была противоречивая, мы были очень осторожными в оценках ситуации и прогнозах ее дальнейшего развития.

Сам возбудитель болезни достаточно уязвимый и уничтожается не такими уж и экстраординарными средствами, но у этого вируса есть свои особенности. Один из путей его передачи от одного носителя к другому, помимо воздушно-капельного пути, это еще и контактный, поэтому есть особенности в течение этого эпидемиологического процесса.

Летние месяцы у нас характеризовались убылью. К тому времени у нас здравоохранение развернуло в районных и городских больницах до 1027 специализированных инфекционных коек, именно для борьбы с ковидом.

В республике почти сразу было налажено тестирование. Сегодня, кроме лаборатории Федерального центра гигиены и эпидемиологии (ФБУЗ «ФЦГиЭ»), которая занималась этим с первых же случаев заражения вирусом, сейчас у нас в республике работает еще три лаборатории министерства здравоохранения и две частные лаборатории. Таким образом, возможность пройти тестовую диагностику теперь есть не только у тех, кто заражен вирусом. Это может сделать любой желающий выехать в другой регион по каким-то своим целям. Может сделать человек, желающий определить свой статус: заражен он или уже переболел, и в его организме уже есть антитела.

— А в какой стадии сейчас находится развитие эпидемиологической ситуации в нашем регионе? Насколько она стабильна?

— Оперативное развертывание коек и спад заболеваемости в летние месяцы, налаживание тестирования позволили нам выйти из острой фазы эпидемиологического процесса. Сейчас, как и все другие субъекты РФ, мы находимся на третьей стадии выхода из эпидемии. В летний период, когда температура окружающей среды высокая, идет достаточная инсоляция, а это один из факторов, который если и не уничтожает полностью находящийся во внешней среде вирус, но способствует его ослаблению за счет ультрафиолетового облучения. И вот эти летние дни характеризовались не только снижением количества заражений, но еще и уменьшением тяжелых поражений. У нас наблюдалось гораздо меньше случаев тяжелых поражений легких, и это, конечно, был благоприятный признак.

Но с наступлением осеннего периода идет ухудшение климатических условий. Температура воздуха снизилась, и солнечная активность идет на убыль, приближаются низкие температуры и надвигается осенне-зимний период. А это традиционно период роста острых респираторно-вирусных инфекций и гриппа. То есть в этом году, как и во все предыдущие годы, мы ждем эпидемии гриппа и респираторно-вирусных инфекций. И нам в этом году спрогнозировали, что на территорию Российской Федерации придут три новые разновидности гриппа и, в соответствии с этим, были получены штаммы этих вирусов, и разработаны вакцины, которые будут актуальны в этот эпидемиологический сезон.

— И какие меры вы рекомендуете предпринять, чтобы благополучно пережить этот период?

— Сейчас началась вакцинация против гриппа, взрослые уже вакцинируются, дети тоже уже с завтрашнего дня начнут вакцинироваться против гриппа. Особенностями нынешнего эпидемиологического сезона является еще один фактор. На базе Института эпидемиологии все эти месяцы в лабораторных условиях шли испытания на животных, в ходе которых достоверно установлено, что коронавирус и вирус гриппа взаимно усиливают друг друга. Поэтому мы хотим, чтобы население понимало: в этой ситуации важны не дебаты о второй, третьей и прочих волнах, а осознание того, что грядет эпидемия гриппа и респираторно-вирусных инфекций. Болезнь не ушла, у нас в стационарах до 200 человек больных и подозрительных, то есть ежедневная выявляемость составляет 15-20 человек в среднем по месяцам. Поэтому говорить, что эпидемия прошла и мы справились, а сейчас вторая волна пришла — не очень корректно.

Эпидемиологический процесс идет. ВОЗ прогнозирует, что с пандемией коронавирусной инфекции мир справится не раньше чем за два года. Так что, вот эта реальность, с которой мы с сейчас живем: масочный и перчаточный режим, соблюдение индивидуальных мер безопасности — это все остается актуальным. Это простые методы неспецифической профилактики, но они действенны, они актуальны, и их надо соблюдать.

— У многих родителей есть опасения, что в связи с возможным ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе школы снова переведут на дистанционное обучение. Есть такая угроза?

— С начала учебного года начали работать школьные учреждения и вузы. Федеральной службой Роспотребнадзора выпущено несколько новых санитарных правил, регламентирующих деятельность образовательных и социальных учреждений. В организации образовательного процесса в школах очень важно соблюдать жесткий утренний входной фильтр, и здесь большая доля ответственности лежит на директорах школ и на классных руководителях. Они должны регулировать потоки детей, чтобы они не встречались, особенно учитывая мероприятия, которые сейчас проходят в школах — внедрение горячего питания для школьников с 1 по 4 классы.

Есть еще очень много моментов, которые нужно грамотно регулировать. Наши специалисты по первому приглашению выезжают в школы и консультируют, подсказывают, как и что делать. Конечно, хотелось бы, чтобы родители тоже более активно подключились бы к этим процессам, потому что в условиях перегруженности школам достаточно проблемно все эти вопросы и требования выполнять. Было бы хорошо, если бы такая помощь была.

Еще хотелось бы предостеречь родителей от панических настроений. Вот пришло два сообщения, что в школах коронавирус. На поверку оказалось, что дети просто болеют, но распространять вот такие вот необоснованные утверждения, я думаю, абсолютно ни к чему. Если есть конкретный случай — специалисты приедут, разберутся и дадут инструкции, как действовать в сложившейся ситуации. Во многих регионах есть горячие линии для информации по вирусу.

В России также есть регионы, где в начале учебного года выявились случаи заболевания коронавирусом, и они переходят на дистанционное обучение. Очень не хотелось бы, чтобы так же было и у нас в республике. Но если все же будут выявляться случаи заболевания, мероприятия будут проводиться точечно. Учащиеся либо на дистанционное обучение будут переводиться, либо на рекреацию, то есть мы будем стараться, чтобы это происходило менее драматично, без затрагивания учебно-воспитательного процесса и, конечно, не в ущерб здоровью.

— Какие меры предпринимаются Роспотребнадзором, чтобы в дальнейшем регулировать ситуацию?

— В соответствии с полномочиями главного государственного санитарного врача по субъекту, здесь, на месте, мы стараемся регулировать ситуацию. То есть в добавок к тем санитарным правилам и рекомендациям Роспотребнадзора, учитывая наши местные условия, нашу эпидемиологическую ситуацию мы в оперативном порядке стараемся издавать постановления, которые вносят какие-то дополнительные коррективы, для того чтобы предупредить значительный рост заболеваемости.

Безусловно, всем нужно сейчас подключиться к вакцинации против гриппа. Обязательно и взрослым, и детям нужно провакцинироваться. Это будет хорошая база, которая поможет встретить осенний рост заболеваемости с наибольшей подготовкой, чтобы текущий сезон прошел у нас с вами с наименьшими потерями.

Правила профилактики гриппа

В связи с изложенными здесь рекомендациями заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РИ Зары Гетагазовой, газета «Ингушетия считает нелишним напомнить жителям республики о правилах профилактики гриппа, размещенных на сайте ФБУЗ «ФЦГиЭ».

Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное вирусом гриппа. Заболевание чрезвычайно заразно. Даже кратковременный контакт с больным человеком может привести к заражению. Именно поэтому весь мир страдает от ежегодных сезонных (приходящихся на холодное время года) эпидемий гриппа. Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но некоторые заболевают серьёзнее, возможно тяжёлое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация. Вместе с тем, сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа, но остается ещё более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики.

— Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.

— Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

— Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

— Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.

— Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

— Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.

— Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

— Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

— Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

— Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).

— Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.

— По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.

— В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

— Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Какие вакцины используют для иммунизации в 2020 году?

Для иммунизации используются противогриппозные вакцины, как правило, трехвалентные, то есть формирующие иммунитет к 3-м эпидемически актуальным штаммам вируса гриппа подтипов А (H1N1 и H3N2) и типа В.

Штаммовый состав всех вакцин практически ежегодно обновляется на основании научного прогноза циркуляции вирусов гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок рекомендовано ежегодно в предсезонный период активизации распространения вирусов гриппа (обычно в осенний период).

Введение вакцины против гриппа позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции. Вакцинация вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа.

Информация о составе вакцины в обязательном порядке изложена в инструкциях по применению, которые находятся в прививочном кабинете медицинской организации. Перед проведением профилактических прививок пациенту или его родителям (опекунам) разъясняется необходимость иммунизации, возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от иммунизации.

Где привиться?

Профилактические прививки можно получить во всех государственных медицинских организациях по месту прикрепления или в мобильных пунктах. Иммунизация проводится в рамках национального и регионального календаря профилактических прививок бесплатно. Кроме того, частные медицинские организации также проводят вакцинацию против гриппа.

Кого прививают?

Вакцинация может приносить пользу для всех групп населения, однако имеет особую важность для людей, подвергающихся повышенному риску развития тяжелых осложнений гриппа.

Прививают:

— детей с 6 месяцев, учащихся 1-11 классов;

— студентов высших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений;

— взрослых, работающих по профессиям и отдельным должностям (работники предприятий общественного питания и пищевой промышленности, торговли, транспорта, коммунальной сферы, сферы обслуживания и др.);

— работников медицинских и образовательных учреждений;

— беременных женщин (при вакцинации которых против гриппа используются вакцины, не содержащие консервантов);

— лиц, подлежащих призыву на военную службу;

— лиц, старше 60 лет.

Кроме того, профилактические прививки рекомендуются в первую очередь лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом. К ним относятся такие категории, как часто болеющие ОРВИ, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Как привить работников?

Руководитель учреждения любой формы собственности может также организовать вакцинацию своим работникам. Для этого он может направить письменное обращение со списком желающих привиться в ближайшую к организации поликлинику.