— Магомед-Бек Магомедович, для начала расскажите нам вкратце, что это за система и как она работает?

— Система быстрых платежей — это система, оператором которой является Центральный банк России. Операционное взаимодействие с банками-участниками выполняет Национальная система платежных карт (НСПК). Система позволяет осуществлять мгновенные переводы круглосуточно физических лиц друг другу, в пользу торгово-сервисных предприятий, а в дальнейшем и в пользу других получателей.

— Как можно сделать перевод по системе СБП?

— Перевод делается очень просто. Вы заходите в мобильное приложение своего банка, при этом ваш банк, а также банк получателя должны являться участниками СБП, выбираете в меню способ платежа: «Система быстрых платежей», «Мгновенные переводы» или «Оплата по номеру телефона». Далее из списка своих контактов выбираете получателя, если вы платите в пользу физического лица, или набираете его номер, указываете сумму перевода, внимательно проверяете введенные данные: сумму и адресата и нажимаете кнопку «Подтвердить». Платеж уходит мгновенно и уже через несколько секунд становится доступен получателю.

— Перевод возможен только по номеру телефона? А если номер не привязан к карте? Есть возможность сделать перевод, зная номер карты?

— Система быстрых платежей дает возможность переводить со счета на счет, карта к счету может быть и не привязанной. Система позволяет переводить со счета на счет только по номеру мобильного телефона. Вбить номер карты не будет возможности, во всяком случае, пока. Если у вашего банка-участника СБП нет вашего телефона (что маловероятно), и у вас не установлено мобильное приложение, но хотите переводить деньги через СБП, то необходимо связаться с банком и сообщить ему свой номер и проконсультироваться.

— Что делать, если перевод по ошибке был отправлен не тому человеку или сумма, например, была ошибочной? Что делать в такой ситуации?

— Увы, платежи в этой системе являются окончательными и безотзывными. Если деньги ушли, они оказываются на счете у получателя и отозвать их так просто невозможно. Но положение не безвыходное. Существуют межбанковские процедуры, которые позволяют клиенту обратиться в свой обслуживающий банк, тот в свою очередь свяжется с банком получателя и с его согласия перевод вам будет возвращен обратно. Поэтому очень важно, как уже было сказано выше, совершая операцию, внимательно проверить сумму и данные получателя.

— Есть какие-то ограничения на сумму перевода?

— Единоразовый перевод по закону ограничен 600 тысячами рублей. При этом банки — участники СБП могут устанавливать дополнительные лимиты в соответствии с внутренней политикой управления рисками.

— А как происходит оплата покупки в магазине через систему быстрых платежей?

— Некоторые магазины и торговые точки уже начали предоставлять своим покупателям возможность оплачивать покупки и услуги с использованием QR-кода. Делается это очень просто. Покупателю достаточно отсканировать QR-код через мобильное приложение в телефоне, ввести или подтвердить сумму к оплате на экране. Практически сразу же подтвержденная сумма за товары или услуги будет перечислена торговой точке.

QR-код может быть статическим или динамическим. В статический (постоянный) QR-код «зашиты» только реквизиты магазина, и покупателю необходимо самостоятельно ввести нужную сумму и подтвердить платеж. Динамический (изменяющийся) QR-код формируется на экране компьютера или POS-терминала магазина индивидуально для каждой покупки. В нем сразу «зашиты» и реквизиты магазина, и сумма покупки. Таким образом, покупателю нужно только проверить сумму покупки и подтвердить платеж.

— А магазин сам выбирает, с каким кодом ему работать?

— Да, магазин самостоятельно определяет вид кода, который он будет формировать и предоставлять своим покупателям, но для покупателей в этом большой разницы нет, лишь небольшая разница в действиях на кассе.

— Скажите, как мне, физическому лицу, узнать, что я могу воспользоваться этой системой?

— Актуальный перечень банков, присоединяющихся к системе быстрых платежей, можно найти на сайте Национальной системы платежных карт. Информация на сайте обновляется каждый день. Кроме того, в своем банке вы можете узнать, является ли он участником системы. Эта информация отображается на соответствующей странице — название и логотип СБП. Это предусмотрено действующими стандартами участников системы, и банки его соблюдают.

— Будут ли с человека брать комиссию за перевод?

— Предусмотрено несколько видов комиссий, которые выплачивают физические лица, банки и магазины.

До конца 2019 года Центробанк не будет взимать никакой комиссии с банков — участников данной системы. Большинство коммерческих банков также не берут со своих клиентов — физических лиц никакой комиссии за переводы в системе.

С 2020 года в зависимости от суммы перевода Банк России установил с кредитных организаций тариф от 5 копеек до 3 рублей.

Далее Банк России будет следить за тем, какие комиссии, тарифы будут устанавливать банки для своих клиентов самостоятельно, чтобы эти комиссии не завышались, не являлись заградительными, не препятствовали свободному осуществлению перевода из одного банка в другой для наших граждан.

А вот для операций торгово-сервисных предприятий установлено несколько видов комиссий в зависимости от типов услуг и товаров, которые предоставляют эти предприятия через систему быстрых платежей:

комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие;

за социально значимые товары, услуги, оказываемые в сфере здравоохранения, образования комиссия будет составлять 0,4 % от суммы операции;

на все прочие виды деятельности максимальный размер тарифа будет 0,7%.

При этом комиссии с простых граждан при оплате за товары, работы и услуги не взимаются.

— Система еще как-то будет развиваться, меняться?

— Да, система и дальше будет совершенствоваться. Следующим этапом в развитии СБП уже в 2020 году планируется предоставить возможность через систему быстрых платежей оплачивать услуги ЖКХ, совершать платежи налогов, различных сборов в пользу государства, а также различные выплаты от юридических лиц физическим лицам и различные другие виды и типы операций.

— Вопрос, который будет интересовать всех, — насколько безопасна эта система?

— При построении данной системы закладывались самые высокие стандарты двухуровневой безопасности. С одной стороны безопасность обеспечивается на уровне Центробанка и его операционно-клирингового центра и Национальной системы платежных карт, а также в периметре коммерческих банков. Несомненно, она отвечает всем требованиям по защите информации, и Банк России тесно взаимодействует с банками — участниками системы и контролирует соблюдение этих стандартов.

— Для чего вообще Банк России создавал систему быстрых платежей?

— СБП — это национальный проект, который решает несколько важных задач. Это повышение финансовой доступности для граждан и предпринимателей, предоставление им возможности осуществлять быстрые и безопасные переводы, независимо от того, в каком банке они обслуживаются и в каком регионе находятся, включая и удаленные и малонаселенные пункты.

Простота и скорость осуществления перевода — не нужно использовать ни длинный номер, ни реквизиты, ни какие-то дополнительные коды и пароли, достаточно знать только номер мобильного телефона вашего получателя. И, что немаловажно, снижение стоимости платежных услуг.

Напомним читателям, система быстрых платежей стартовала в нашей стране 28 января 2019 года с 11 банками. Сегодня в системе уже 33 кредитные организации, более 100 подали заявки и проходят необходимые процедуры подключения. На сегодняшний день по системе быстрых платежей совершено пять с половиной миллионов операций на общую сумму более 48 миллиардов рублей. При этом средняя сумма перевода составляет около 9 тысяч рублей.