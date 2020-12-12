Как говорит история, в XVIII-XIX веках началось искусственное переселение ингушей по тем территориям, где люди могли адаптироваться и жить. К сожалению, судьба многих ингушских фамилий имела в эти времена весьма печальный исход: голод, плохое обращение коренного населения с переселенцами и сильное угнетение отрицательно повлияли на них не только физически, но и морально.

Таким образом, духовный геноцид народа приводил к необразованности, остро встающему национальному вопросу, потере наследия. Зачем это нужно было государству? А затем, что имперская власть опасалась восстания импульсивного ингушского народа, живущего в горной местности.

Именно об этом очень много и ёмко писал известный ингушский краевед Шукри Дахкильгов, который, кроме писательской деятельности, всю свою сознательную жизнь активно занимался общественной работой.

Говоря о краеведческой деятельности ученого, необходимо отметить, что ареал расселения галгаев в позапрошлом веке, происхождение ингушских тейпов и фамилий, а также интересные страницы истории Ингушетии и братство некоторых общин — это далеко не все, что привлекало внимание Шукри Дахкильгова.

Не уставая, он годами собирал информацию о своих соотечественниках, обращал внимание на малоизвестные аспекты истории. Именно он в своей книге «Из истории альпинизма» рассказал о человеке, первым покорившем вершину Кавказа. Кроме этого, известными и весьма популярными среди историков России считаются и другие издания Дахкильгова: «Происхождение ингушских фамилий», «В защиту бесспорных истин», «Слово о родном крае» и другие.

Родился Шукри Дахкильгов 12 декабря 1915 года в семье торговца зерном. В этом году исполняется 105 лет со дня его рождения. Первые два класса начального образования Шукри получил в Назрани, а в 1925 году был переведен в третий класс средней школы № 12 г. Владикавказа. В 1936 году окончил Владикавказский политехнический техникум путей сообщения и начал свой трудовой путь с работы инженера в управлении Орджоникидзевской железной дороги. В годы Великой Отечественной войны вплоть до депортации ингушского народа 1944 года служил в железнодорожных войсках.

В числе первых вернулся из ссылки в свой родной город Владикавказ, где проживал до выселения, но, несмотря на все усердия, не смог прописаться у себя дома, и в 1957 году вынужден был переехать и обустраиваться в Грозном.

Вспоминая это время, Шукри Эльбертович говорил: «Для меня самым дорогим местом всегда останется город Орджоникидзе, где прошли лучшие годы моей жизни. Живя в Грозном, я в любое свободное время стараюсь вырваться сюда, побродить по знакомым местам и навестить своего друга Идриса». Позднее о своей неудачной попытке вернуться домой в любимый город он поведал в недописанной статье «Да разве об этом расскажешь!..».

Шукри Дахкильгов по возвращении из депортации работал на различных должностях, которые были связаны с хозяйственно-технической деятельностью. И, как свидетельствуют очевидцы, на всех участках, как в мирные, так и в военные годы, он был исключительно добросовестным, принципиальным, ответственным и компетентным руководителем. Об этом говорит и орден «Знак Почета», полученный Шукри Эльбертовичем в 1971 году, и медаль «За доблестный труд», и другие почетные награды.

Будучи человеком разносторонне грамотным, он обладал определенной гражданской позицией, имел собственное видение проблем и в своих многочисленных журналистских публикациях в республиканских и центральных периодических изданиях освещал события, происходившие в стране в так называемые «годы перемен».

Его статьи и заметки, написанные «острым» пером, часто вызывали бурю эмоций и неоднозначные толкования в кулуарах власти того времени, но Шукри Эльбертович не изменял своим принципам. Являясь членом Союза журналистов СССР, его, кроме политики, интересовали топонимия и альпинизм, ономастика и этнография, а также вопросы основания городов Ингушетии и русско-ингушские связи XIX века. И обо всех этих и других сторонах общественной или социальной жизни он высказывался оригинальными статьями, книгами и научными трудами.

Соглашаясь с мнением Дмитрия Лихачева, который отмечал, что любовь к родному краю в сочетании со знанием его истории являются той основой, «на которой только и может осуществляться рост духовной культуры человека и всего общества», стоит отметить, что деятельность Шукри Дахкильгова является полным подтверждением этих слов.

А профессор В. Б. Виноградов в свое время так отозвался о нашем земляке: «Шукри Дахкильгов — краевед со стажем и очевидными достижениями. Достаточно вспомнить о его интересных и содержательных статьях в прессе, научных сборниках Чечено-Ингушского института истории, социологии и филологии. Причем этот ингушский исследователь ни в чем не изменил основным сложившимся взглядам и построениям, не уступил «давлению авторитетов» или лукавому нашептыванию конъюнктуры».

Многие соратники Дахкильгова отмечали, что его научные труды, несмотря на спорность некоторых суждений, отличаются наличием доказательной базы, легкостью изложения, но самое важное — новизной разрабатываемой темы.

Несмотря на то, что в основном в научной среде Шукри Дахкильгова позиционируют как «опытного краеведа», уже давно достигнувшего «зрелости исследовательского уровня», надо отдать должное этому человеку как исследователю. Именно его исследовательские разработки по теме ингушской ономастики и истории ингушского альпинизма были первыми шагами в этой научной области. Иными словами, он стал в некотором смысле «первооткрывателем» ономастики ингушских фамилий. Искренне увлеченный историей ингушского народа, Дахкильгов основательно подошел к разработке научной темы «Происхождение ингушских фамилий», которая вылилась в одноименную книгу, вышедшую в 1991 году. Этот труд, несомненно, остается актуальным и по настоящее время.

Принципиальность авторской позиции проявляется и тем обстоятельством, что Шукри Дахкильгов приводит в своей работе без ретуширования этнографические свидетельства о происхождении некоторых ингушских фамилий, порой неблаговидного характера. Конечно, не со всеми авторскими подходами и трактовками событий можно согласиться на современном уровне научной разработки, однако тем и привлекательна наука, что позволяет представить свою логично аргументированную и научно обоснованную точку зрения.

Основное внимание Шукри Эльбертович уделял малоизученным или спорным вопросам из истории ингушского народа, истории края. Написанию той или иной, даже незначительной работы предшествовало долгое и скрупулезное изучение темы: прочитывались десятки книг и публикаций, запрашивались архивы, опрашивались свидетели, а полученные данные по нескольку раз перепроверялись и сопоставлялись.

Как отмечали его современники, Дахкильгов был всегда открыт для дискуссии. Он щедро делился со всеми своими находками, архивными разысканиями и всем тем, что вызывало у него здоровый исследовательский интерес. Также нельзя было не заметить, что во всем, к чему прикасался Шукри Эльбертович, присутствовали исключительная добросовестность, логика мышления, подлинный интернационализм, боль за судьбу народа и действенный патриотизм.

В числе ведущих краеведческих работ следует назвать книгу Дахкильгова «Слово о родном крае», вышедшую в Грозном в 1989 году. В ее содержание вошли публикации автора, посвященные деятельности научной экспедиции Северного Кавказа и Закавказья под руководством И. А. Гюльденштедта (1770-1774 гг.) и русско-ингушских отношений конца XVIII века, а также хронологические заметки о Назрановской крепости и происхождении топонимов «Джейрах» и «Казбек».

Кроме этого, в этом историческом издании можно найти не менее интересные заметки о деятельности декабристов на Северном Кавказе, а также очерки о жизни и борьбе за свободу общественного деятеля и революционера Адиль-Гирея Долгиева, героя гражданской войны Хакяша Дахкильгова и других отважных сынов и дочерей ингушского народа.

Сам автор этих трудов говорил, что краеведение воспитывает уважение к истокам нашим и исконным занятиям предков, родной земле, ее природным особенностям и преданиям и, кроме всего прочего, развивает дальнейший интерес к более глубокому изучению. Поэтому главной целью своих трудов Шукри считал их принадлежность народу.

В переписке со своим верным другом и соратником Идрисом Базоркиным, Шукри неоднократно говорит о своей «щепетильности, принципиальности и доверчивости», которые не давали ему возможность хорошо устроить свою жизнь. А в одном из своих последних писем Идрису он пишет: «Даже, если мои материалы кто-нибудь использует в своих корыстных целях, я убежден, что все достанется народу, а это главное».

В 2005 году по решению ученого совета Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук был издан сборник научных и публицистических работ, а также эпистолярное наследие Ш. Дахкильгова под названием «Страницы истории Ингушетии».

Как пишет составитель сборника Якуб Патиев, «журналист, ученый, исследователь, подвижник, общественный деятель Шукри Дахкильгов — вот далеко не полный перечень сфер его неутомимой деятельности... его интересовало все, что так или иначе имеет отношение к истории и судьбе ингушского народа, к его прошлому, настоящему или будущему».

С позиций сегодняшнего дня можно сказать, что меркантильность и мещанство общества советского времени в сочетании с цензурой создавали в творческом человеке ощущение одиночества и непонимания. Однако сегодня его мысли и идеи, как никогда раньше, находят отклик в широких кругах читающей и думающей общественности.

Называя свои жизненные принципы «современным донкихотством», Дахкильгов до конца своей жизни не изменял им. «Все это теперь не в моде и выглядит как современное «донкихотство». Никому не нужное, и никем не исповедуемое, — писал он. — Таких дураков, как я, теперь, наверняка, и в музеях не найти. И все же если бы мне пришлось начинать жизнь снова — повторил бы все без изменения. Стоит ли тогда жалеть о чем-нибудь? Конечно, нет!..»

Как и все достойные сыны Отечества, Шукри Эльбертович тяжело перенес трагические события осени 1992 года и последовавшую за ними смерть Идриса Базоркина. Естественно, это не могло не сказаться на его здоровье.

В 1995 году Шукри Дахкильгова не стало. Неизвестно, сколько он мог еще принести пользы своему народу, но одно ясно без всяких сомнений: Шукри Эльбертович Дахкильгов своей жизнью вписал в историю родного края яркие и незабываемые страницы.