Спецтехника

В этом деле нет мелочей

Школы Ингушетии получили полсотни новых автобусов

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В республику поступила очередная партия нового транспорта. На этот раз технику получили общеобразовательные школы, сообщили газете «Ингушетия» в управлении пресс-службы Главы и правительства региона.

«Всего Ингушетия получила 50 школьных автобусов российского производства. Ключи от 29 автомобилей марки «ГАЗ» на 12 мест и 21 микроавтобуса «УАЗ» вместимостью до 20 человек из рук Калиматова получили руководители общеобразовательных учреждений, наиболее нуждавшихся в обновлении транспорта», — сказал сотрудник управления.

По его данным, новую технику получили сунженская школа-интернат, центр непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и республиканский центр дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Церемония прошла на площади «Алания» в Магасе. Руководитель Ингушетии в ходе выступления подчеркнул, что для региональных властей обеспечение образовательных учреждений качественной материально-технической базой входит в число приоритетов, и это всегда находит поддержку федерального центра.

«Трудно переоценить важность этого события. Мы знаем, что до сих пор немало наших детей в любую погоду добирается до школ пешком за несколько километров, притом не всегда по асфальтированному тротуару. Остро эта проблема стоит перед сельскими школьниками практически всех районов республики», — добавил Калиматов.

Глава региона считает, что Минобразования республики и администрациям учебных заведений следует продумать все вопросы, связанные с эксплуатацией школьного автопарка, обеспечив качественное обслуживание машин.

«В этом деле нет мелочей, ведь речь идет о безопасности детей. Необходимо подобрать для работы на новом транспорте самых опытных водителей, обеспечить прохождение ими медосмотра перед выездом, контроль технического состояния автобусов и многое другое», — отметил руководитель субъекта.

По данным пресс-службы, все автомобили оснащены необходимым оборудованием, включая устройства для ограничения скоростного режима, навигационную систему ГЛОНАСС.

Правительством России уже было передано Ингушетии 24 микроавтобуса для школ в начале 2018 года, еще 28 единиц техники поступили в начале текущего года.

Как сообщало наше издание, накануне Калиматов вручил ключи от 42 машин скорой помощи, включая три реанимобиля, руководителям медицинских учреждений республики.

Руководитель региона выразил надежду, что с получением новых карет скорой помощи улучшится оказание экстренной медицинской помощи нуждающимся пациентам. В своем вступлении он поблагодарил федеральную власть в лице Владимира Путина и Дмитрия Медведева за всестороннюю поддержку и помощь в вопросах совершенствования системы здравоохранения республики.

Напомним, в 2016 году медицинские учреждения республики получали 13 автомобилей, 10 машин поступили в 2017 году и 18 автомобилей в 2018 году. За три года автопарк медицинских организаций пополнился на 83 новых автомобиля.

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