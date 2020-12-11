Образование

Всем детям необходимы простые вещи

Школы Ингушетии поделились региональными практиками организации допобразования для детей с инвалидностью

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Школы Ингушетии поделились региональными практиками организации дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации национального проекта «Образование» Российским университетом дружбы народов проведен всероссийский вебинар на тему «Лучшие региональные практики дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, в мероприятии приняли участие директор центра непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья Ахмед Цечоев и руководитель республиканского центра дистанционного обучения детей с ОВЗ Малика Албагачиева. Представители Ингушетии выступили с докладами.

По словам Ахмеда Цечоева, всем особенным детям необходимы простые вещи: внимание, любовь, понимание, возможность творчества. И эту проблему можно решить через кружковые занятия, так как зачастую это прекрасная возможность для их продуктивной творческой деятельности и социального общения.

«В нашем центре функционируют 19 направлений допобразования: искусство, хореография, шахматы, волейбол, настольный теннис, автомеханика, азбука шитья, столярное дело и другие. Система дополнительного образования — это не только создание условий для всестороннего развития особенных детей, но и инструмент определения зоны интересов для полноценной профориентационной работы», — сказал Ахмед Цечоев в ходе своего выступления.

По словам директора центра дистанционного обучения детей с ОВЗ Малики Албагачиевой, огромный потенциал для развития детского творчества заключен в изобразительной и декоративной деятельности детей.

«Наши ученики под руководством педагога осваивают нетрадиционные техники рисования, а именно рельефные картины, рисование ладошками, пальчиками, ватными палочками, штампами. Доказано, что чем больше мастерства в детской руке и разнообразнее движения рук, тем совершеннее функции нервной системы», — отметила директор центра.

Напомним, федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» предусматривает создание условий, позволяющих детям с особыми образовательными потребностями получать качественное доступное дополнительное образование. К 2024 году программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, будет охвачено до 70% детей с ОВЗ.

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