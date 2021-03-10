«Мероприятие проводилось в целях повышения осведомленности населения о разрушительном воздействии психоактивных веществ на здоровье человека; привлечения внимания общественности к созданию благоприятных условий для подростков и молодежи, способствующих формированию здорового образа жизни; предупреждения незаконного потребления наркотиков», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба МВД по региону.

Открыл мероприятие член общественного совета при региональном министерстве внутренних дел Расул Зурабов, сообщивший аудитории об административной и уголовной ответственности за потребление, изготовление, хранение и сбыт запрещённых веществ. Общественник призвал ребят вести здоровый образ жизни и проявлять себя в благих делах.

Член общественного совета и главный нарколог республики Джамбулат Ваделов предостерег молодых людей от совершения противоправных действий, рассказал о том, что употребление наркотиков приводит к тяжелой зависимости, асоциализации, деформации личности, потере уважения окружающих и друзей, ставит крест на дальнейшей судьбе личности. Он объяснил подросткам, что происходит с людьми, начинающими употреблять наркотики, обратил внимание на опасность наркотических средств и предупредил, что достаточно один раз попробовать, чтобы приобрести зависимость, избавиться от которой очень сложно. Школьников призвали не экспериментировать с запрещёнными веществами.

«Наркомания — тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением наркотиками. Она проявляется постоянной потребностью в приеме наркотических веществ, так как психическое и физическое состояние заболевшего зависит от того, принял ли он препарат, к которому развилось привыкание», — напомнил терапевт реабилитационного центра Рашид Орцханов.

Подростки задали интересующие вопросы по теме беседы, на которые получили подробные ответы. Представители общественного совета отдельно отметили необходимость сообщать в полицию о незаконном хранении и сбыте наркотиков, ведь это может уберечь многих из учащихся от дальнейших ошибок.

Организаторы мероприятия отметили, что и дальше будут проходить антинаркотические лекции и беседы в школах со старшеклассниками, так как проблема, связанная с наркотическими веществами, является наиболее острой среди молодежи.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. провозгласила 1 марта Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели — мирового сообщества, свободного от наркомании.