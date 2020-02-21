Организатором выступает, как правило, силовое ведомство региона, которое привлекает для работы с молодежью ветеранов МВД, действующих сотрудников, а также ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, очередные мероприятия проходят в Ингушетии под девизом «Дизлайк экстремизму и терроризму», в ходе которых сотрудники МВД рассказывают детям, как действуют вербовщики и как защитить себя и близких от их влияния.

Одно из таких мероприятий прошло накануне в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии, где инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с членами Совета ветеранов МВД по республике и организаторами проекта «Дизлайк экстремизму» провели открытый урок для учащихся школы № 4.

Как отмечают организаторы, данные мероприятия формируют у молодежи негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, а также учат уважению к себе и к людям, а также к их культуре.

«Самое главное, подобные профилактические мероприятия развивают способность к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию», — отмечают в МВД по региону.

В рамках мероприятия полицейские довели до учащихся основные понятия о терроризме и экстремизме, и, конечно, рассказали о способах противодействия им и масштабах трагедий, влекущих за собой действия злоумышленников.

Говоря о вербовке, инспекторы по делам несовершеннолетних пояснили, что при общении в социальных сетях каждый должен быть крайне осторожным, и не общаться с подозрительными лицами.

«Вербовщики будут стараться вовлечь юношей и девушек в незаконную деятельность. Вы не должны комментировать и сохранять публикации экстремистской направленности», — говорят в полицейские.

Для лучшего усвоения информации сотрудники полиции привели ребятам ряд примеров того, как действуют вербовщики в различных преступных группировках, а для закрепления материала детям задавали вопросы по теме, с ответами на которые они успешно справились.

Проводя такие мероприятия, сотрудники полиции надеются предотвратить распространение идеологии терроризма и экстремизма в среде неопытной молодежи и уберечь их от совершения опрометчивых поступков, влекущих за собой неминуемую ответственность перед своими соотечественниками и действующим законодательством.