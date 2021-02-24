Как было отмечено ранее, основной целью проведения декады является привитие любви к родному языку, а также совершенствование культуры речи и развитие интереса молодежи к творчеству поэтов и писателей Ингушетии. Немаловажным считают организаторы декады и стремление показать, насколько богат и красив ингушский язык и насколько важно знать его в совершенстве.

Несомненно, для каждого из нас самым ценным является наш язык. Знание родного языка придает человеку силу и уверенность, оптимизм и веру в будущее. Согласитесь, даже находясь в другом городе или стране, нам приятно бывает слышать родную речь.

К огромному сожалению, в последнее время мы редко изъясняемся на ингушском, а еще реже пишем на своем родном языке. И проводимая ежегодная декада ингушского языка является для нас неким спасательным кругом, ведь именно в эти десять дней мы более чем пристально обращаем внимание на проблемы отсутствия в обиходе родной речи и письменности. По моему глубокому убеждению, для сохранения и популяризации родного языка необходима командная работа, и в этом деле семья играет немаловажную роль.

«Моя семья считается многодетной, — говорит жительница с. п. Альтиево, мать пятерых детей Марина Батырова, — и почти все они у меня школьного возраста. Не понаслышке знаю, какая ответственность ложится на плечи родителей, которые обязаны воспитывать детей в духе национальных традиций. А о каких национальных традициях мы можем говорить, когда мы практически и дома, и в школе не говорим на своем родном языке? Ведь язык, как я понимаю, является символом национальной принадлежности человека, первым признаком его дееспособности. Поэтому я считаю, что ни в коем случае нельзя снимать вину с родителей, которые сызмальства не учат своих детей говорить на своем родном ингушском языке. Конечно, для того чтобы найти свое место под солнцем, юные граждане нашей республики должны изучать русский язык, как общий для всех российских народов язык, также нужно изучать различные иностранные языки. Но отказываться от изучения своего родного языка — абсурдно! А ведь мы знаем, что многие родители, особенно мамаши, пишут заявления на имя руководителей школ, где учатся их дети, чтобы учителя освобождали их чад от посещения уроков ингушского языка и литературы, считая, что в дальнейшей жизни язык матери им не понадобится. А как мы можем называть себя ингушами, если отказываемся от главного атрибута нации, я не знаю!»

Действительно, нельзя не согласиться с мнением этой многодетной матери, которая, кстати, очень хорошо изъяснялась на ингушском языке и говорила, что любит свой язык и не понимает тех, кто от него отнекивается.

На втором месте после семьи в деле воспитания детей должны идти детские дошкольные образовательные учреждения, которые с завидной скоростью начали строиться у нас в республике за последнее время, и это не может не радовать.

Дошкольный возраст, как мы знаем, является крайне ответственным и важным периодом в жизни ребенка. В этом возрасте формируется личность маленького человечка, и закладываются основы его физического и психологического здоровья. Именно такое мнение высказала и заведующая барсукинским детским садом «Счастливое детство» Галина Умарова во время нашей встречи, посвященной тематике проведения декады ингушского языка.

Надо сказать, что коллектив этого учреждения со всей серьезностью отнесся к подготовке мероприятий, приуроченных к Международному дню родного языка. Для полноценного выполнения программы десяти дней коллективом садика была подготовлена и проведена масса мероприятий, на которых детки показывали свои знания ингушского языка, чем не могли не радовать своих педагогов.

«Как вы сами можете видеть, в нашем саду имеется всё для развития экологической культуры и культуры речи, — говорит заведующая. — Весь необходимый методический материал, по которому мы работаем с детьми, состоит из представлений о человеке в истории и культуре, в том числе истории и культуре ингушского народа. В этой части мы обеспечили свой садик интересной литературой, среди которой много книг на ингушском языке. Также свои беседы с детьми, диалоги и различные дискуссии мы ведем на двух языках. Если мы сначала обращаемся к ним на русском языке, то следом непременно переводим сказанное на ингушский язык, чтобы дети понимали смысл и суть сказанного. Я считаю, что только такой подход к работе позволит нашим будущим гражданам не только чисто говорить на своем родном языке, но и в совершенстве знать литературный ингушский язык».

Действительно, невооруженным глазом видно, что «Счастливое детство» располагает всеми необходимыми методическими кабинетами, где ведется обучение на русском и ингушском языках. Пройдясь по этажам садика, можно убедиться в том, что для организации воспитательного и образовательного процесса здесь имеются все условия, в том числе и театральный уголок, оформленный в музыкальном зале для драматизации сказок на русском и ингушском языках, и другие технические средства обучения для просмотра различных тематических диафильмов.

«Необходимо учитывать и то, что в детских садах Ингушетии должен присутствовать национальный региональный компонент, — поясняет Галина Ильинична. — О чем это говорит? Это говорит о том, что воспитатели дошкольного учреждения должны вести параллельные приемы для развития как русской, так и ингушской речи. Вот в таком случае наше подрастающее поколение будет знать свой язык и говорить на нём с удовольствием».

Рассказала нам Галина Ильинична и о своем нововведении, которое было внедрено в программу обучения дошколят в детском саду «Счастливое детство». А касается это новшество пособия на ингушском языке под названием «Абат», по которому дети в детском саду изучают не только русский алфавит, но и ингушские буквы.

Следует отметить, что это пособие было разработано Г. И. Умаровой ещё в то время, когда она работала в селе Экажево заместителем заведующей детского садика, и сделала она это, учитывая то, что проблема изучения ингушского языка в школах и дошкольных учебных заведениях республики стоит очень остро. Надо отдать должное: сегодня этот эксперимент выдержал все испытания, и дети научились не только правильно писать ингушские буквы, но и произносить их, как следует.

Также на ингушском языке, по мнению Галины Ильиничны, нашим детям необходимо учить названия птиц, растений, диких зверей и т. д.

«Такой подход я практиковала и в других местах, — говорит заведующая, — и он имел большой успех. Очень часто родители детей приходили к нам и говорили, что даже они не знают столько слов на ингушском языке, сколько знают их дети. К примеру, могу с уверенностью сказать, что не все взрослые среди нас сегодня смогут на ингушском языке назвать дни недели, а наши дети смогут. Одним словом, знакомство с книжкой «Абат» в детском саду — это потребность времени, это наш ингушский менталитет, который обязывает нас не забывать свои корни и свой родной язык. Поэтому в своем саду во всех возрастных группах мы проводим мероприятия не только на русском, но и на ингушском языке, и изучаем не только современные ингушские слова, но и устаревшие».

Закругляет первую тройку лидеров в гонке за сохранение и приумножение родного языка, конечно же, школа. Мы поинтересовались, как проходит эта работа в школах Джейрахского района, и с нами на связь вышла заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ «СОШ — детский сад с. п. Джейрах имени И. С. Льянова» Роза Томова, которая рассказала о работе, проводимой педагогическим составом данного учебного заведения.

«В рамках декады ингушского языка и литературы в нашей школе были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия в 5-х, 7-х и 8-х классах, на которых учителя знакомили детей с произведениями выдающихся ингушских писателей и поэтов, — отметила завуч. — Также учитель ингушского языка и литературы Зарема Мусиева организовала и провела викторину «Знаете ли вы?», а педагоги старших классов провели с учащимися и их родителями литературные вечера. Кроме этого, у нас была организована книжно-иллюстративная выставка под названием «Наьна мотт — халкъа са». Поэтому можно смело сказать, что за исключением одного-двух дней, когда наши дети не смогли посетить занятия из-за непогоды, все учащиеся школы приняли активное участие в мероприятиях, посвященных декаде ингушского языка. И вообще хотелось бы подчеркнуть, что наша школа является одной из лучших школ республики, а наши дети всегда идут в числе первых среди успевающих учеников региона. Поэтому нам и в этом году было доверено участие в республиканском конкурсе на лучшее сочинение на ингушском языке, в котором показали свои знания учащиеся 8-х и 9-х классов».

По словам Р. Томовой, не остались в стороне и школьники младших классов. К примеру, между самыми активными учащимися 3-х классов был проведен конкурс чтения стихов, а к концу декады здесь планируют провести завершающее мероприятие — конкурс лучшего чтеца на ингушском языке.

Учащиеся всех образовательных учреждений Республики Ингушетия приняли в этом году участие в традиционной акции, посвящённой Международному дню родного языка. Организаторами этого крупномасштабного мероприятия выступили Министерство просвещения России и Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Участниками акции были записаны видеоролики со стихотворением о родителях, своей малой родине и различных исторических событиях. Готовые ролики были выложены в социальных сетях с хештегом #Родныеязыки2021.

После подведения итогов, каждый участник получит именной сертификат, а самые креативные и интересные работы будут опубликованы на сайте Минпросвещения России и Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.

Также в рамках декады ингушского языка состоялась презентация новой интеллектуальной игры «Ланхой», созданной известным знатоком ингушского языка Салманом Бадиевым, которую впервые опробовали студенты Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа. Участники крутили барабан и отвечали на вопрос, указанный стрелкой, а баллы за правильный ответ начислялись в зависимости от сложности вопроса.

«Я уверен, что именно такими ненавязчивыми способами мы сможем возродить все духовно-нравственные основы ингушского народа, — говорит Салман, — и для этого педагогам на местах нужно использовать все средства, которые популяризируют наш язык, культуру, традиции».

Надо сказать, что большой знаток старинного ингушского языка Салман Бадиев давно вынашивал идею создания такой игры, и, пользуясь случаем празднования дня родного языка, решил официально представить своё детище в одном из успешных образовательных учреждений.

«Не скрою, я буду очень рад, если мою игру в дальнейшем будут развивать и дополнять, а что ещё лучше — «Ланхой» сделают частью будущих декад ингушского языка», — отметил он.

В этом году, как никогда раньше, активно и с энтузиазмом в программу декады подключились и другие организации, министерства и ведомства республики. Как нам стало известно, Комитет по делам молодёжи Ингушетии в рамках Международного дня родного языка запустил новый цикл мероприятий под названием «Лорабе вай мотт» («Берегите родной язык»).

В связи с этим организаторы мероприятия обратились с предложением к своим подписчикам принять участие в этом интересном и поучительном конкурсе. По условиям игры, админы выкладывают на своей страничке в «Инстаграм» отрывки из стихов известных ингушских писателей, а подписчики угадывают авторов данных произведений и оставляют свой вариант ответа в комментариях. Конкурс этот продлится до конца декады, пояснили в комитете.

По-своему красочно отмечается день родного языка и в стенах музеев республики. В главном хранителе памяти ингушского народа — краеведческом музее имени Тугана Мальсагова сотрудники представили на суд посетителей обширную тематическую экспозицию. И здесь наглядно видно, что пропаганда языка может вестись не только специальными лекциями или литературными чтениями, но и в безмолвной тишине, внимательно наблюдая за творениями мастеров прошлого времени.

Как рассказали экскурсоводы, на выставке представлены работы многих ингушских художников и мастеров прикладного искусства, а также старинные литературные журналы, вырезки из газет, где имеются статьи, посвященные языку и литературе. До конца месяца посетители музея смогут ознакомиться с творчеством ингушских писателей и поэтов, увидеть переплёт первых букварей на латинице, изданных в конце 20-х и 30-х годов прошлого столетия.

Библиотечные сети республики также активно подключились к работе декады. Особенно это хорошо видно в школьных библиотеках, где оформлены тематические уголки, рассказывающие о жизни и деятельности мастеров пера Ингушетии, а также конкурсы детских рисунков и литературные чтения.

Знакомство ребенка с духовным наследием своего народа, изучение родного языка, истории, культуры родного края способствуют росту духовно богатой личности. При этом родной язык не только отражает, но и формирует национальный характер. Поэтому проведение декады ингушского языка и литературы имеет огромное значение в возрождении лучших традиций и духовной культуры нашего народа, пропаганде, развитии и привитии любви к родному языку. Ведь в современном мире человеку созданы все условия для изучения различных языков. И только хорошо знающий свой родной язык способен лучше постичь другие языки. Более того, владея языками, человек лучше ориентируется в окружающем мире.