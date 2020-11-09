Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, программа обучения состоит из теоретического и практического курсов.

«Повышение квалификации планируется провести для всех поваров общеобразовательных организаций, на данный момент проходит первый этап», — сообщила замминистра образования и науки Ингушетии Пятимат Угурчиева.

Теоретический курс включает изучение современных технологий в профессиональной сфере по компетенции «поварское дело», охрану труда и технику безопасности. Практическая часть, или профессиональный курс, имеет четыре модуля, куда входят организация работы по обработке сырья и приготовлению полуфабрикатов разнообразного ассортимента; приготовление и оформление горячих блюд, кулинарных изделий и закусок; приготовление и подача холодных блюд и закусок; приготовление и оформление десертов.

По итогам обучения работники сдадут демонстрационный экзамен, на котором участники курсов будут показывать свои умения на практике и готовить из предоставленного набора продуктов различные блюда.

«Победитель мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам World Skills — 2019 в компетенции «поварское дело» Искандар Слаев будет аттестовать работников», — сообщила замминистра.

Организация школьного питания является одним из важнейших условий поддержания у детей здоровья и способности к эффективному обучению.

На протяжении многих лет в наших столовых используются разные формы обслуживания учащихся, преимущественно это комплексные завтраки и обеды. Большим спросом пользуется буфетная продукция. Организация полноценного горячего питания является сложной задачей и одним из важнейших звеньев служит разработка программы «Здоровое питание» по совершенствованию организации питания обучающихся.

Достичь положительных результатов в области организации питания стало возможным при активном взаимодействии классных руководителей с родителями и учащимися, благодаря систематическому дежурству учителей и старшеклассников в школьной столовой, планомерному обсуждению вопросов питания на заседаниях общих собраний трудовых коллективов, советов школы, на родительских собраниях.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом от 1 марта текущего года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации обязаны обеспечивать детей горячим питанием и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.