Внедрение единой бренд-архитектуры продиктовано многими факторами. В настоящее время «Россети» — это оператор одного из крупнейших в мире электросетевых комплексов, отвечающий за надежную и бесперебойную передачу и распределение электроэнергии в 80 субъектах страны. Единая техническая политика, сквозные подходы к управлению энергообъектами применяются повсеместно.

«Работа под брендом компании «Россети» — одной из системообразующих для экономики и инфраструктуры жизнеобеспечения нашей страны — это, прежде всего, принципиально новый уровень ответственности. И, кроме того — дополнительная мотивация для повышения качества и эффективности выполнения функций по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, содействию социально-экономическому развитию регионов«,- подчеркивает генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Отмечая преимущества использования единой бренд-архитектуры, заместитель генерального директора ПАО «Россети», генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов отметил, что это стратегически важное решение позволяет стать более понятными для потребителей на всех уровнях взаимодействия и как следствие — повысить доверие к компании.

«Сегодня энергетики Северного Кавказа усилили работу по всем направлениям деятельности. Особое внимание мы уделяем клиентоориентированности, качественному улучшению обслуживания наших потребителей, повышению платежной дисциплины. Решить эти задачи невозможно без узнаваемого, сильного бренда, которым, безусловно, является бренд «Россети»», — подчеркнул Виталий Иванов.

Смена наименования компании не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях ПАО «Россети Северный Кавказ» по отношению к потребителям и контрагентам. Не отразится это и на структуре и кадровом составе энергокомпании.

После перехода на единый бренд «Россети» также изменились названия региональных филиалов энергокомпании: филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» (Ставропольский край), филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» (Республика Дагестан), филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» (Кабардино-Балкарская Республика), филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Карачаево-Черкесскэнерго» (Карачаево-Черкесская Республика), филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Севкавказэнерго» (Республика Северная Осетия-Алания), филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ингушэнерго» (Республика Ингушетия).