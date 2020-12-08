Секретарь РО Михаил Илезов во время передачи транспорта отметил: «Автомобили будут развозить участковых врачей к жителям, вызвавшим медиков на дом. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений».

Заведующая амбулаторией сельского поселения Новый Редант Малгобекского района Марем Галаева рассказала газете «Ингушетия», как изменилась работа их учреждения после появления собственного транспорта:

— Месяц назад мы даже мечтать не смели, что у нас появится своя машина. Отсутствие транспорта заметно усложняло нашу работу. Было гораздо тяжелее работать, в том плане, что мы не могли тотчас обслужить вызов. Не у всех пациентов есть машина, чтобы привезти больного на осмотр. Кроме того, есть больные нетранспортабельные, к которым мы должны сами приезжать по вызову, а ехать не на чем. Поэтому было сложно работать, но мы находили какие-то пути решения. Были случаи, когда мы вызывали такси и ехали к больному. Сейчас, когда нам выделили транспорт, конечно, стало гораздо легче работать: и в плане того, чтобы отвезти мазки на анализ, и в плане того, чтобы выезжать на вызов сразу после его поступления.

По словам Марем Галаевой, каждый день они выезжают на несколько десятков звонков, нагрузка на медиков серьезная. Сейчас в Новом Реданте 13 человек находятся под наблюдением с подозрением на ковид.

— Очень много случаев простудных заболеваний, сейчас их сезон. У многих, конечно, присутствует чувство страха, думают, что у них коронавирус. Хотя выявленных положительных больных у нас сейчас на данный момент не так много, как было в апреле-мае, сейчас их поменьше. Но, тем не менее, подтвержденных случаев вирусной пневмонии много. Всех лечим — кого-то амбулаторно, а у кого тяжелый случай, направляем в стационар, — говорит заведующая амбулаторией.

Жительница Нового Реданта Мади Гулиева — одна из тех, у кого подозрения на коронавирусную инфекцию подтвердились. Она находится под постоянным наблюдением местных врачей.

«Не успеваю им позвонить, а они уже тут», — говорит о врачах амбулатории пожилая женщина. Она уже идет на поправку, но участковый врач продолжает ее наблюдать.

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения транспортом будут обеспечены все сельские амбулатории и другие учреждения здравоохранения. На эти цели правительством направлено более 1 млрд 400 млн рублей. Деньги на них планировалось выделить в следующем году, однако из-за ситуации с ковидом закупку ускорили.

2 тыс. автомобилей приобрели для поликлиник, врачебных амбулаторий, ФАПов и районных больниц сельских поселений по всей стране. Эта помощь оказалась очень кстати. Транспорт будет задействован для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, а также доставки лекарств для жителей отдалённых населённых пунктов. Это повысит доступность оказания медицинских услуг и позволит снизить нагрузку на службы скорой помощи.

По словам министра здравоохранения страны Михаила Мурашко, в России на сегодняшний день не хватает более 2 с половиной тысяч машин скорой помощи. Владимир Путин поручил ускорить поставку автомобилей скорой помощи с начала 2021 года.

На развитие первичного звена здравоохранения в 2021 году предусмотрено 90 млрд рублей. До 2025 года на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей. Господдержка поможет регионам модернизировать медицинские учреждения — провести капитальный ремонт помещений, построить новые здания, приобрести оборудование и автотранспорт.

В Ингушетию также поступили 22 автомашины скорой медицинской помощи — 10 современных реанимобилей класса «С» и 12 автомобилей класса «В». Спецтехника выделена за счет средств резервного фонда правительства России.

«Наше здравоохранение столкнулось с небывалыми трудностями в текущем году, наши медики вместе с коллегами со всей страны выдерживают колоссальную нагрузку в борьбе с коронавирусной инфекцией, но, несмотря на это, выстаивают и продолжают помогать людям — каждый на своем месте. Эти машины очень кстати в такой сложный период, когда количество экстренных вызовов растет, они оснащены необходимым оборудованием, имеют высокую проходимость. Их поступление в распоряжение наших медицинских работников — очередной важный шаг на пути улучшения медицинского обслуживания наших жителей», — подчеркнул Калиматов во время вручения ключей от новых машин главврачам республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Малгобекской районной, Карабулакской городской, Сунженской городской станций скорой медицинской помощи, Сунженской и Джейрахской районных больниц.

Обновление автопарка в больницах региона проходит уже на протяжении 4 лет. Так, в 2016 году медицинские учреждения республики получили 13 автомобилей, 10 машин поступили в 2017 году, 18 — в 2018 году, 42 — в 2019. За это время автопарк медицинских организаций пополнился на 105 новых автомобилей.