В ряде регионов уровень платежей аграриев с начала текущего года превысил стопроцентный показатель (с учетом погашения задолженности, образовавшейся в предыдущие периоды). Так, в Ингушетии уровень платежей сельхозпредприятий составил 108%, в Калмыкии — 102%. Почти 100% от объема потребленного с начала года энергоресурса оплатили предприятия сельского хозяйства Чеченской Республики. Почти на 98% исполнили платежные обязательства перед «Россети Северный Кавказ» аграрии в Кабардино-Балкарии, на уровне 97% — в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Аграрии Дагестана за 8 месяцев исполнили обязательства перед энергетиками на 75%.

«Несмотря на отмеченные в этом году неблагоприятные эпидемиологические условия и ограничительные меры, сельхозпредприятия СКФО и Калмыкии зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров. Своей платежной дисциплиной аграрии продемонстрировали ответственный подход к исполнению договорных обязательств перед энергетиками», — отметил заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии «Россети Северный Кавказ» Егор Каленюк.

В целом по всем регионам энергосбытовой деятельности компании «Россети Северный Кавказ» платежи аграриев возросли на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.