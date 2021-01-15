Юбилей

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Сегодня свой 55-летний юбилей отмечает известный журналист Хусейн Плиев

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Хусейн Плиев

Сегодня невозможно представить ингушскую журналистику без Хусейна Плиева, чье имя вот уже на протяжении 31 года неразрывно связано и с телевидением, и с печатными изданиями республики.

Разносторонне развитый от природы, он одинаково виртуозно владеет печатным словом, написанием литературных произведений, стихотворений, гармоничен и на телевизионном экране.

Коммуникабельность, тонкий юмор, сопереживание чужим проблемам, отстаивание своей позиции, прямота и честность — эти качества снискали ему заслуженное уважение и среди коллектива, и среди многочисленных читателей.

Кроме того, он замечательный отец, воспитал и поставил на ноги своих детей, а одна из его дочерей — Дана, выбрала дорогу, по которой в далекие уже 90-е годы делал уверенные шаги ее папа. Сегодня Дана успешно трудится на национальном телевидении и с каждым разом демонстрирует ростки своего профессионального мастерства.

Примечательно, что стать журналистом Хусейну Плиеву было предопределено заранее, ведь и родился он почти день в день с другим знаменательным событием — Днем российской печати.

Коллектив редакции газеты «Ингушетия», в котором Хусейн трудится сегодня в качестве заместителя главного редактора, а также региональное отделение Союза журналистов России от всей души поздравляют юбиляра с днем рождения, желают ему оставаться такой же позитивной, творчески развитой личностью. Здоровья Вам, коллега, и долгих лет жизни!

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