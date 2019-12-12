Основной закон России был принят в 1993 году в ходе всенародного голосования, за него проголосовало свыше 58%. Конституция была опубликована через две недели после референдума и тогда же официально вступила в силу. Новая Конституция РФ существенно изменила структуру высших органов государственной власти. В новой Конституции президент РФ был провозглашен главой государства.

За годы ее существования в текст неоднократно вносились поправки —в документе исправлялись названия территориальных субъектов, менялся состав России в связи с укрупнением и слиянием регионов, изменились сроки полномочий президента (с 4 до 6 лет) и Госдумы (с 4 до 5 лет) и так далее.

Российская Конституция имеет давнюю историю. В России документы конституционного содержания появились в первой половине 18 века. В частности, в 1730 году государственный деятель князь Дмитрий Голицын попытался ввести в России конституционную монархию. Власть императрицы Анны Иоанновны была ограничена «кондициями», но полноценную Конституцию в тот период так и не приняли.

Александр I стал первым правителем России, который решил реформировать политический строй в стране путем создания Конституции, которая гарантировала бы жителям права и свободу. В 1820 году был подготовлен проект, получивший название «Государственной уставной грамоты Российской империи», принятие которого было отложено.

Принять Конституцию планировал и император Александр II, который провел в стране ряд значительных реформ, в том числе отменил крепостное право, за что и был прозван в народе «Освободитель». Он погиб в 1881 году в Санкт-Петербурге от рук террориста в день, когда ехал подписывать Конституцию. С его гибелью конституционный процесс в России был прерван.

Основные государственные законы, принятые в 1905-1906 годах, в результате опубликования Манифеста Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка» были значительно изменены и фактически стали первой Конституцией России.

Конституционный процесс, начавшийся в России в начале 20-го века, был прерван Февральской революцией 1917 года. Затем к власти пришли большевики, которые создавали свои Конституции.

Первая советская Конституция, определившая основные принципы устройства нового государства, была принята в июле 1918 года пятым Всероссийским съездом Советов.

В 1924 году была принята первая Конституция СССР, которая фактически законодательно закрепила образование Союза Советских Социалистических Республик. Именно в ней была провозглашена победа социализма.

Следующая, так называемая «сталинская» Конституция СССР была принята в 1936 году. Формально она была очень демократичной — впервые за советское время все граждане признавались равными и могли участвовать во всеобщих, прямых, равных выборах при тайном голосовании. Но фактически мало что из Конституции соблюдалось, так как страна в основном жила по чрезвычайным документам — указам, постановлениям и так далее.

В период с 1937 по 1977 год День Конституции СССР отмечался 5 декабря. «Сталинскую» Конституцию в 1977 году сменила «брежневская», а День Конституции был перенесен на 7 декабря, дату ее принятия. Она стала последней Конституцией советской России, действовавшей вплоть до распада Советского Союза и пару лет после него.

После распада СССР Россия, как и другие союзные республики, провозгласила свою независимость. В «Декларации о государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 года было закреплено новое название — Российская Федерация и заявлено о необходимости принятия новой Конституции.

Распад СССР потребовал создания принципиально иного Основного Закона, отражающего особенности нового государства — Российской Федерации.

Действующая Конституция России была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года этот день был объявлен государственным праздником. Этот день в течение 11 лет был выходным. В декабре 2004 года Госдума РФ приняла ряд поправок в Трудовой кодекс страны и внесла изменения в календарь праздничных дат. День Конституции перестал быть выходным, а в июле 2005 года был причислен к памятным датам.

Специальный экземпляр Конституции постоянно хранится в библиотеке администрации президента в Кремле и используется только во время инаугурации президента России.

Слово «конституция» происходит от латинского «устройство». Некоторые своды законов существовали уже почти четыре тысячи лет. Первой Конституцией в мире называют юридический кодекс, изданный шумерским правителем Уруинимгином около 2300 лет до нашей эры. Свидетельство об этом было обнаружено при раскопках на территории современного Ирака в 1877 году. Сам документ не найден, однако известно, что он давал некоторый набор прав жителям города.

С того времени множество правительств правили на основании специальных кодексов записанных законов. Старейшим существующим ныне документом является Судебник Ур-Намму города Ура, который был издан около 2050 года до нашей эры.

Самой старой из ныне действующих Конституций мира является основной закон Сан-Марино, который был принят в 1600 году, при том что базировался этот закон на городском уставе, принятом за 300 лет до этого.

Первой все еще действующей номинальной Конституцией считается Конституция Массачусетса, принятая в 1780 году.

Со второй половины 80-х годов XX века в Советском Союзе начался процесс реформ, который привел к его распаду и провозглашению России суверенным государством. В составе Российской Федерации ряд субъектов повысили свой статус. 4 июня 1992 года была образована Ингушская Республика (с 27 февраля 1994 года — Республика Ингушетия).

С развалом СССР и с принятием Верховным Советом РСФСР от 4 июня 1992 года Закона «Об образовании в составе Российской Федерации Ингушской Республики», появилась необходимость в создании и принятии республиканской конституции.

Принятие Конституции Республики Ингушетия на всенародном голосовании 27 февраля 1994 г. явилось знаковым событием для ингушского народа. Согласно Конституции Республика Ингушетия была провозглашена демократическим, правовым, светским государством, образованным на основе реализации народом своего неотъемлемого права на национально-государственное самоопределение. Были сформированы органы государственной власти и управления, созданы исполнительно-распорядительные органы — администрации районов, городов, сел, станиц. В Основном Законе Республики Ингушетия были установлены основы конституционного строя вновь образованного субъекта федерации, продекларированы права и свободы человека и гражданина, была определена система органов государственной власти, разграничены полномочия между институтами власти и т. д.

Процесс подготовки проекта Конституции прошел ряд этапов и имел свои особенности, проблемы и трудности. Для подготовки проекта Конституции на съезде народов Ингушетии была образована комиссия, председателем которой был назначен президент Ингушской Республики Р. С. Аушев.

Непосредственное руководство по организации работы над проектом Конституции было возложено на М. Ю. Келигова, М-Г. О. Дзагиева и К. Ю. Келигова.

Осенью 1993 года созывается Конституционное собрание в составе съезда народов Ингушетии и Конституционной ассамблеи Ингушской Республики. Это собрание было призвано заниматься вопросами создания и разработки проекта республиканской Конституции, ее опубликованием и утверждением. Ввиду отсутствия опыта подготовки подобного рода правовых документов, научных и исследовательских институтов и коллективов, при разработке проекта Конституции участники Конституционного собрания столкнулись со многими проблемами. Текст проекта Конституции впервые был опубликован в республиканской общественно-политической газете «Ингушетия».

Предложения, поступавшие от населения, были различными. После публикации текста первого и второго варианта проекта поступил целый ряд критических замечаний и предложений. Главные из них касались проблем собственности на землю, определения границ, организации и системы органов государственной власти, взаимоотношений религии и государства и т. д.

Конституционным собранием были рассмотрены и в основном учтены замечания и предложения, поступившие от населения. В результате неоднократных обсуждений из проекта Конституции были исключены «крайние» формулировки, более конкретными стали статьи, касающиеся вопросов национально-государственного статуса Республики Ингушетия, ее взаимоотношений с Российской Федерацией. Удалось найти компромиссное решение по статье, устанавливающей место религии в системе государственных и общественных институтов.

Конституция Республики Ингушетия за годы существования претерпела немало изменений. В течение 15 лет в нее внесены около 30 поправок (даже текст преамбулы подвергался изменению). И еще требуется уточнение некоторых положений Конституции Республики Ингушетия.

Приняв свою Конституцию, Республика Ингушетия встала на демократический путь развития. Важная особенность Конституции Республики Ингушетия в том, что она представляет собой правовую основу для решения на государственном уровне проблемы сохранения и развития культурного наследия ингушского народа: языка, традиций, религий, памятников культуры и т. д.

Добавим, что 12 декабря в Ингушетии, как и во всех субъектах Российской Федерации, проходят торжественные мероприятия, в число которых входят торжественный прием Главой республики, общероссийский день приема граждан, праздничные концерты, тематические вечера, беседы, физкультурные и спортивные мероприятия, конкурсы, выставки, презентации, классные часы.