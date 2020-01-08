Суламбек Осканов родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района Ингушетии. После возвращения на родину из депортации игушского народа в 1944 году, окончив школу, поступил в ремесленное училище в городе Грозном. Здесь, в местном аэроклубе, начался его путь в небо.

В Советской Армии с 1962 года. В 1966 году окончил с отличием Качинское высшее военно-авиационное училище имени Мясникова и стал летчиком-инструктором. Он успешно обучал и воспитывал будущих воздушных асов и сам освоил все известные на то время модели военных самолетов, выполнил норматив мастера спорта СССР на реактивных самолетах. В марте 1969 года был назначен заместителем командира учебной авиационной эскадрильи по политической части.

В 1974 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина и получил назначение на должность заместителя по политической части командира истребительно-авиационного полка группы советских войск в Германии. Он часто выступал перед военнослужащими полка и жителями немецких городов с лекциями и докладами. Одновременно уделял большое внимание личной летной подготовке, добился звания «военный летчик первого класса».

Вскоре был назначен старшим летчиком-инспектором службы безопасности полетов Военно-воздушных сил СССР. Он одним из первых в ВВС освоил истребитель четвертого поколения — МиГ-29.

В 1984-1986 годах — заместитель командира истребительно-авиационного соединения Южной группы войск (Венгрия). С января 1987 года — заместитель начальника Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Военно-воздушных сил СССР в городе Липецке.

С 1989 года начальник Липецкого центра боевой подготовки. На этой должности он лично участвовал в разработке и совершенствовании способов боевого применения состоящих на вооружении и применяемых в авиации комплексов.

Несмотря на высокую должность и большую занятость, использовал любую возможность для поддержания и совершенствования своего летного мастерства, участвовал во многих летных экспериментах по расширению боевых возможностей военных самолетов. Имел общий налет 3371 час.

В 1991 году заочно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени Ворошилова.

Суламбек Осканов погиб 7 февраля 1992 года при выполнении летного задания на самолете МиГ-29. Ценой своей жизни он сумел предотвратить падение самолета на поселок Хворостянка Добринского района Липецкой области.

К 25-летию подвига летчика-истребителя в Липецке состоялось открытие реконструированного памятника первому Герою Российской Федерации.

Ранее, в 2012 году, в аэропорту «Магас» имени Суламбека Осканова состоялось открытие памятника первому Герою России. На постаменте перед зданием аэровокзала установлен макет самолета-истребителя МиГ-29.

«Суламбек Осканов не просто погиб, он совершил подвиг. И очень приятно, что вы бережете память о нем», — отметил Герой России Петр Дейнекин.

В этот день многочисленные зрители смотрели высший пилотаж «В небе Ингушетии». В течение часа они наблюдали в небе над аэропортом «Магас» имени Осканова такие сложные фигуры, как «петля Нестерова», «встречные бочки», «зеркало», «нож», «накидка», «тюльпан», развороты под острым углом и виражи. С восхищением смотрели на то, как многотонный СУ-27 на высоте 200 метров пролетал над ними с максимально низкой скоростью 200 км в час. Пилотировал истребитель генерал-майор Александр Харчевский.

Безупречное исполнение сложных фигур показал полковник Сергей Прокофьев, пилотировавший МиГ-29 — самолет названный именем Героя России Суламбека Осканова. Каждая фигура в небе сопровождалась аплодисментами на земле. Особый восторг у зрителей вызвал салют в честь Ингушетии на высоте 1800 метров.

Суламбек Осканов навечно остался в памяти Героем и Личностью.