— С давних пор для жителей сел Ассинского ущелья продажа собранной с огромным трудом, а с недавних пор — и угрозой для жизни, черемши является основным источником материальной поддержки их семей, — рассказывает газете «Ингушетия» житель сельского поселения Даттых Магомед Астемиров. — Собирать черемшу начинают в январе. Естественно, цены в это время наиболее высокие — 500, 600 рублей за килограмм. Удается собрать в течение дня от 5 до 10 кг. Кто-то умудряется собрать до 20 кг. Если снега много и ложится он так, как мы привыкли, в соответствии с временем года, то и черемша произрастает обильно и в срок. В последние годы со снегом беда, потому и черемши меньше.

На февраль — начало марта приходится пик сбора черемши. Постепенно цены снижаются, и сегодня на рынках неочищенную черемшу продают за 100 рублей. В течение сезона родители, таким образом, умудряются одеть и обуть своих детей, подготовить их к учебе в школе, купив все необходимое, закрывают свои долги в магазинах и на рынках.

После развала Союза (напомним для молодежи, что «Союзом» представители старшего поколения называют СССР), с появлением рыночных отношений в нашей стране постепенно образовалась и биржа черемши, которая находится возле моста через реку Асса по дороге на Даттых. Случается, что за день там реализуют, в среднем, тонн десять. Продукция расходится по всей стране: везут в Москву, Питер, даже в Казахстан. Раньше и во Владикавказ ездили. Закупщики, в основном, — наши жители и соседи из Чечни. Цены, понятное дело, ниже рыночных на 30, 40 и даже на 50 процентов.