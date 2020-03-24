Чингисхан

Наше общение закончилось так же неожиданно, как и началось. В январский день Чингисхан пришел ко мне на работу в ИнгНИИ с папкой бумаг, стопкой пожелтевших страниц газеты «Сердало», фотографиями, вдохновенно рассказывал об отце — Висангирее Цицкиеве. Он гордился им!

Слушая его рассказы об отце, его семье, изучая пожелтевшие бумаги семейного архива и фотографии, я открывала самого Чингисхана для себя и попросила рассказать о себе. А время, между тем, отсчитывало последние дни жизни самого Чингисхана. Не успел. Только и передал мне небольшую папку с аккуратно сложенными документами и фотографиями. Мы должны были встретиться в понедельник, 20 января 2020 года, в НИИ. Но день тот оказался последним для него на этой земле.

Детство

Родился Чингисхан в 1934 году в семье Висангирея Цицкиева и Захрат Устархаевны Досхоевой. Младше него были брат Тамерлан, 1936 г. р., и сестренка Радима, 1940 г. р.

В доме всегда было людно. Отца семейства знали и уважали в народе. Революционер и политрук Ингушского кавалерийского взвода, председатель Ингушского облсовпрофа и первый секретарь Пригородного райкома КПСС ЧИАССР, секретарь Назрановского райкома ВКП(б) и председатель Ачалукского районного исполнительного комитета Ингушской автономной области, Висангирей был таким же деятельным и в депортации, и на каждом участке своей работы проявлял высокую заботу о своих соотечественниках, помогая в разных житейских вопросах. Таким же вырастет и его сын Чингисхан, имя которому дал друг отца, первый военный комиссар Ингушетии Алихан Фаргиев.

Родители старались дать детям достойное воспитание, образование. Чингисхану было 10 лет, когда депортации подвергся весь народ. Он помнил первые годы жизни в холодном Казахстане, в Кокчетаве, и как готовила его к школе соседка Виктория Ивановна Терпогосян, и он был принят в школу сразу в третий класс. Задолго до школы он играл в шахматы, и учителем его был Орцхо Цицкиев.

Учился в школе легко, не особо усердствуя, если не нравится дисциплина. При желании мог освоить предмет так, что на выпускных экзаменах лучше всех сдал экзамен по химии. И только он сам знал, что предмет-то он учил из-за красивой учительницы Венеры. Однако уроки по физике были для него в тягость из-за натянутых отношений с учителем Кригерем.

Чингисхан был впечатлительным мальчиком и в то же время всегда внутренне собранным и свободным. Мужскую школу № 1 в Кокчетаве он окончил в 1953 году. С детства видел он отношение отца и матери, к жизни, людям, обязанностям. Видел, как отовсюду шли к отцу, и он всегда умел поддержать людей, трудоустроить. Помнил маму и с удовольствием рассказывал о том, какой она была хорошей хозяйкой.

Молодость

Выбор профессии им был сделан самим. После окончания школы он поступил на гидротехнический факультет Казахского государственного сельскохозяйственного института в 1954 году. Непростые годы для нашего народа. Редко кто поступал в высшие учебные заведения. Растянувшееся на годы табу на поступление в вузы еще долго отзывалось эхом на нашем народе. И, тем не менее, ребята поступали в вузы и учились. В числе первых дипломированных специалистов из народа, находящегося в депортации, был и наш герой очерка.

Здесь появились друзья, дружбу с которыми он пронес до конца жизни — Виктор Шиянов, Юрий Шолом и другие. Окончив вуз, он вернулся на Кавказ дипломированным инженером-гидротехником в 1959 году. К тому времени его родители уже были на Кавказе. Состояние здоровья мамы ухудшалось с каждым днем. В 1960 году её не стало. Как дорогую реликвию хранил он фотографию с мамой.

Трудовую деятельность Чингисхан начал в составе «Чеченингушстроя», руководителем которого был Ахмед Льянов. Это был глубоко образованный и интеллигентный человек. С первых дней Чингисхан заявил о себе, как о талантливом специалисте. И началась активная трудовая жизнь, следуя которой менялись адреса его дислокации: Грозный, Наурская, Орджоникидзевская, Знаменское, Карабулак, Владикавказ, Магас, Назрань. Работал начальником строительных участков в ПМК-4, главным инженером ПМК-7, начальником ПМК-2 и директором Карабулакского завода железобетонных изделий. И везде трудился инициативно и ответственно.

На работе, как на службе

Назначение на должность начальника ПМК-2 управления строительства «Чеченингушводстрой», финансовое положение которого было тяжелым, он принял как очередное испытание на знания и волю. Убытки, негодные для использования асбоцементные трубы, которые по балансу числились как новые, и полнейшая безысходность. Но молодой руководитель не растерялся и тут же продумал план действий, взвесив реальные возможности ПМК. Это была невероятная нагрузка и ответственность. Он мобилизовал на выполнение плана работы весь коллектив. Добился от Минводхоза РСФСР разрешения на выполнение внеплановых работ, которые позволят экономически укрепить ПМК-2. В срочном порядке им были заключены договора с организациями Миннефтепрома ЧИАССР на приведение земель в нормальное состояние для посевов. Были вовлечены в работу все землеройные механизмы ПМК-2. Провел ремонт асбоцементных труб и использовал их при укладке оросительной сети. Вскоре организация вышла из застоя и начала стабильно работать.

Чингисхан Висангиреевич был успешным и известным в строительной индустрии Северного Кавказа. Его главным направлением были железобетонные конструкции. В строительство и эксплуатацию Карабулакского завода железобетонных изделий он вложил душу и сердце. Директором завода он работал с 1979 года по 1985-й. За это время он повысил уровень и технологическую линию производства продукции. Он выполнял не только свою работу, но и работу тех, кто по тем или иным причинам не мог работать. Он же руководил предприятием, сам же занимался комплектацией строящегося объекта всем необходимым оборудованием, кабельной продукцией, котельным оборудованием и мн. др. Он объездил многие города и страны, стучался во многие высокие московские кабинеты и добивался решения многих проблем по заводу. Карабулакский завод ЖБИ Минводхоза РСФСР был введен в эксплуатацию в короткие сроки. В республике сразу сократился дефицит железобетонных изделий.

Чингисхан имел доверие. Был человеком слова и дела! В его судьбе большую роль сыграл Н. С. Клюкин, работавший в те времена начальником управления строительства «Чеченингушводстрой». Он жил с ними по соседству, на улице Кутузова в Грозном, и сразу разглядел в Чингисхане организаторский и профессиональный талант.

Чингисхан дорожил друзьями, и их было много — А. И. Лещев, И. Ф. Воронков, О. Н. Тупицын и др. В сложные 90-е годы ХХ века, преодолевая трудности, навещал он друзей и всегда был для них желанным.

«Чингисхан был человеком веселого нрава. Был очень интересным собеседником. Мог спеть смешную частушку, рассказать анекдот. Он любил мягкий юмор», — вспоминает его на страницах своей книги А. А. Кондратенко.

«Он друзьями всегда дорожил, — говорит сегодня Пятимат Юнусова, проживающая в Махачкале. — Был человеком слова и душой компании, был внимательным и надежным всегда. Наша дружба прошла через всю нашу жизнь».

Позже Чингисхан работал начальником ХРСУ треста «Орджоникидзе-трансстрой», начальником МСУ «Брянсксельхозстрой», главным инженером ОАО Карабулакского завода «Мальтес», инженером по охране труда ЗАО «Неон». Награды и поощрения говорят о его самоотдаче на трудовых участках.

За плечами Чингисхана был большой опыт работы на самых разных участках — от рядовых должностей инженера-гидротехника до руководителей солидных учреждений, и на протяжении всей жизни его вечными спутниками были благородство и интеллигентность.

Семья

С Тамарой Евлоевой они воспитали троих детей — Тамерлана, Амирхана и Зарину. К старшему в семье Тамерлану были особые требования, чтобы он ни на минуту не забывал, что статус старшего до конца жизни обязывает к ответственности за себя и других. Бывало, после работы придет отец домой и с порога вопрос: «Где старший? Где Амирхан?» К мальчикам был строг. А Зарина, конечно, была любимицей у отца. Так и росли.

Особую семейную ауру сохраняла хозяйка дома — Тамара. Прожившая всю свою жизнь с человеком, занимавшим руководящие должности, она понимала, как ему непросто и сколько сил требуется для того, чтобы на высоком уровне исполнять свою работу, общаться с руководящими структурами, уважительно относиться к коллективу, оставляя в себе то, что может навредить делу. О рабочих проблемах в семье — ни слова! Семья чувствовала и понимала настроение отца.

Жизнь этой семьи, подобно судьбе военных, проходила в разных поселениях и республиках. Он был редким специалистом, и потому его и направляли то на одно, то на другое предприятие. Знали, что он непременно поднимет хозяйство на высокий уровень. И с ним снова и снова быт обустраивала Тамара, всегда с приветливой улыбкой на устах.

Детство своё дети помнят в окружении именитых представителей интеллигенции, которые часто бывали у них, и сами они бывали в гостях. Очень теплыми были отношения Чингисхана с Идрисом Базоркиным, и эта дружба началась ещё с тех пор, как Идрис дружил с его отцом, Висангиреем. Праздники в горах Джейраха, где на даче собиралась интеллигенция ЧИАССР, чествуя Идриса, запомнилась семье Чингисхана навсегда.

Все трое детей Чингисхана получили высшее образование. Тамерлан, выпускник Ленинградской высшей военно-инженерной академии, инженер-строитель, полковник в отставке, трудится сегодня в Москве, в сфере строительства «Метро». У него растут пятеро детей, старший из которых уже является студентом. Отец гордился им, а это обязывает!

Амирхан, выпускник Брянского сельскохозяйственного института, экономист по специальности, работал некоторое время в Министерстве чрезвычайных ситуаций в Ингушетии, неожиданно умер в 34-летнем возрасте. С огромной болью пережили эту трагедию родители, семья. Чингисхан находил утешение в его детях, которые также любили деда. Сегодня Тамерлан заботится о них.

Зарина вышла замуж, воспитывает детей, часто навещает родных.

Жизнь продолжается. Тоскливо и в то же время с улыбкой вспоминает Тамара красивую семейную жизнь с Чингисханом. Красивый от природы, всегда аккуратный и стройный, он до конца жизни сохранял бодрость духа и интерес к жизни.

Благородное наследство, как напутствие и долг, пронёс он через всю свою жизнь, помня корни свои. Самое дорогое и ценное, что оставляем мы на этой земле, это имя. Талантливого руководителя и достойного сына своего отца и народа — Чингисхана Цицкиева, будут долго помнить на этой земле.

Дала къахетам болба.

Зейнеп Дзарахова