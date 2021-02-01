В 1911 году он идёт в только что открывшуюся в Гамурзиево сельскую народную школу, где проучился всего три года, научился писать и читать. С 1914 по 1917 год Салман Озиев продолжил учебу в двухклассной горской школе в Назрани.

В период гражданской войны на Северном Кавказе Салман Озиев принял активное участие в бою против наступавшей деникинской армии под селением Насыр-Корт, был контужен.

Дружил Салман Озиев с известными деятелями литературной и общественной жизни Ингушетии того времени — Темботом Бековым и Заурбеком Мальсаговым, которые сыграли не последнюю роль в становлении будущего писателя и поэта.

До последних дней своей жизни Салман Озиев с огромной теплотой вспоминал о своих наставниках, направивших его на стезю просвещения, рассказывая подолгу о той пользе, которую он получил от общения с ними, при этом любил часто повторять: «Я имел счастье общаться с прекрасными людьми и учиться у них жизни».

На страницах газеты «Сердало» еще в 1928 году появляются такие первые стихи поэта, как «День Ленина», «7 ноября 1927 года», «Осеннее солнце», «Ингушский народ и просвещение» и т. д. В это же время он пишет и первую в ингушской советской литературе поэму «Калым и Тамара». Вскоре поэт был избран членом правления Ингушского литературного общества, а потом и Ингушской ассоциации крестьянских революционных писателей.

В сентябре 1929 года Салман Озиев поступил на одногодичные учительские курсы, открытые при Ингушском педагогическом техникуме во Владикавказе. В феврале 1930 года он перевелся на второй курс техникума, который окончил в 1931 году.

С 1931 по 1933 год он работал заведующим начальной школы селения Альтиево, много труда вложил в проведение всеобуча и в ликвидацию неграмотности и малограмотности среди взрослого населения, был председателем сельского культштаба и председателем групкома, охватывающего восемь селений Назрановского района. Затем был назначен инструктором-методистом Назрановского, а потом Галашкинского районного отдела народного образования, где и проработал до 1938 года, одновременно обучаясь на заочном отделении Северокавказского горского педагогического института.

С августа 1938 года по август 1939 года работал преподавателем ингушского языка в Чечено-Ингушском педагогическом рабфаке в городе Орджоникидзе. С 1939 по 1943 год — научный сотрудник института усовершенствования учителей и инспектор Галашкинского районо. В 1943-1944 годах — редактор республиканского книжного издательства, одновременно — главный редактор радиокомитета и научный сотрудник института усовершенствования учителей.

В годы депортации, с июля 1944 года по сентябрь 1957 года, работал старшим школьным инспектором Ошского облоно. По возвращении из ссылки, с сентября 1957 года по май 1960 года, — старший редактор ингушской литературы Чечено-Ингушского книжного издательства.

Салман Озиев — автор или соавтор большинства школьных грамматик ингушского языка. Кроме этого, постоянно уделял много времени переводам произведений русской классической и советской литературы: перевел на ингушский язык поэтические произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и многих советских поэтов, сделал переводы большого количества книг и брошюр политического и другого характера.

Первый сборник стихов поэта вышел в 1960 году. С тех пор он выпустил еще несколько сборников. Это «Путь счастья» («Ираза никъ»), «Горный сокол» («Лоаман лаьча»), «Весна» («БIаьсти»), «Пути славы» («Сийлен наькъаш»), «Я верю» («Со теш»), «Избранное» («Хержараш»), «Жизнь улыбается мне» («Сога вахар делакъеж»), «Следы жизни» («Вахара лараш»), «Великий друг» («Сийлахь-воккха доттагIа»), «Слава Родины» («Даьхен сийле») на ингушском языке; три сборника «Планета Ильича», «Горный сокол» и «Жизнь улыбается мне» на русском языке и автобиографическая повесть «Путь моей жизни» («Са вахара никъ»).

Но для Салмана Озиева одним из главных трудов его жизни оставался первый арабо-русско-ингушский словарь, который включает 7 тысяч арабских слов, главным редактором которого был его сын — Озиев Абдурахман Салманович. Словарь начал составляться в 1993 году по заказу муфтията Ингушетии и завершён в 1996 году.

Салман Исмаилович — народный поэт Чечено-Ингушской АССР, заслуженный деятель культуры Республики Ингушетия, награждён медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, высшей наградой Республики Ингушетия — орденом «За заслуги».

Салман Озиев ушёл из жизни в 2002 году. «Я прожил уж немало лет, я их свидетель и участник. Я помню тьму, я знаю свет, изведал будни я и праздник», — писал он в одном из своих произведений.