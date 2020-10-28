Росли дети в лучших традициях ингушского народа. Родители им прививали уважение к старшим, трудолюбие и честность. Большее время с детьми, конечно же, проводила мама. Отец семейства, Магомед, часто был в разъездах, надо было кормить большую семью, работал на различных стройках в российских колхозах и совхозах. А Дугурхан доставались домашние хлопоты, большое хозяйство и дети, которых нужно было не только накормить, но и направлять на праведные дела. Особенного внимания требовали мальчики, за которыми нужен был глаз да глаз. Но Дугурхан сумела воспитать в них чувство долга и ответственности, порядочности и благородства.

Она сама была большая труженица, получала грамоты и благодарности от руководства колхоза. А за воспитание большого семейства Президиум Верховного Совета СССР наградил её орденом «Мать-героиня». Дети помогали Дугурхан во всём, каждый имел свои обязанности, пололи вместе огород, по осени собирали урожай, смотрели за домашней живностью, на кухне хозяйничали девочки, ну, в общем, жили дружно, такой вот своей размеренной жизнью. После школы мальчишки отслужили в армии и разлетелись по своим дорогам, да и девочки обзавелись своими семьями. Все дети четы Оздоевых выросли достойными людьми. Но есть в этой семье своя печальная страница.

В конце октября 1992 года в Пригородном районе начались трагические события. Все средства массовой информации недвусмысленно передавали, что идёт «вытеснение» ингушского населения из Пригородного района. Российские войска, призванные разнять враждующие стороны, просто заняли одностороннюю позицию. В Ингушетию стали прибывать потоки беженцев. Известный Черменский пост был заполнен людьми. Люди встречали здесь беженцев и развозили их по сёлам.

Воспоминания Саварбека Оздоева, брата Салмана

Саварбек Магомедович после службы в армии работал в правоохранительных органах Иркутска, окончил затем Хабаровскую высшую школу МВД СССР. В 1989 году служил в составе сводного отряда Хабаровской высшей школы в Нагорном Карабахе, исполнял офицерский долг, за что имеет благодарность от руководства. Сегодня работает в сфере образования.

— Салман был младше меня на год-полтора, — вспоминает Саварбек, — он был более привязан к маме, всегда был с ней рядом по правую руку. Рос шустрым, здоровым, спортивным парнем. Был душой компании. Его любили и дома, и в школе, друзья видели в нём настоящего друга, с которым не соскучишься, и с кем можно, как говорится, пойти в разведку.

Он приезжал ко мне в Хабаровск, когда я там учился. К нам в закрытое учебное заведение никто не мог зайти, а у него это получалось. Где бы он ни был, где бы ни находился, он сразу же становился своим парнем. Видимо, эти качества подкупали моих командиров и друзей.

Помню случай, меня в те годы вызвали в администрацию Железнодорожного района города Хабаровска. Это было в 90-м году. Как оказалось, Салман, отдыхая на городском пляже, на берегу глубоководной реки Уссури, что впадает в Амур, завидев тонущего ребёнка, прямо в вещах прыгнул в воду и спас 12-летнего мальчика. Сам же потом скрылся. Ни мне, никому про этот случай он не рассказал и вернулся на родину. Родители же этого ребёнка, фамилия у них была Абрамовы, стали разыскивать своего спасителя и так вышли на меня. Передали ему благодарственную грамоту за спасение. Из скромности он не любил, когда говорили об этом. Был настоящим мужчиной. И смерть его была достойна подвига.

На Черменском посту в тот день собралось много беженцев. Погода резко изменилась. Похолодало, шел снег. Салман вместе с другими ребятами помогал забираться измученным, полураздетым людям в кузов КамАЗа. И тут начали стрелять из танков по скоплению людей. Салман под шквальным огнём продолжал делать своё дело, спасая беженцев. И вот тут со спины его настигла смертельная пуля. Он умер на операционном столе.

Воспоминания сестры Пятимат

— Когда случилась трагедия в Пригородном районе, Салман был в отъезде, — вспоминает старшая сестра Пятимат, — я только успела подумать, как хорошо, что его нет дома, он бы обязательно оказался в гуще событий. Но мне сообщили о его гибели. Я была замужем, жила в другом селе. Оказывается, услышав по новостям о трагедии, он спецрейсом вылетел на родину и уже на второй день был со своим другом Батыром Гардановым на Черменском посту. Они пошли туда, чтобы встречать прибывающих беженцев.

Передать, что мы испытали тогда, это ничего не сказать. Салман был общим любимцем. Он всем старался уделить внимание. Мама в нём души не чаяла. До последних дней носила подаренный им большой пуховый платок. Везде он успевал. Ездил к старшему брату, когда тот учился в Хабаровске. Потом к младшему брату, который служил в Чите. Сёстрам уделял внимание, особенно баловал младшую Заиру. Ей тогда было 15 лет. Случившееся для её неокрепшей психики оказалось большим ударом. Куда только ни вывозили её, в каких только клиниках ни показывали. Врачи сказали, что это от полученного нервного шока. Она восемнадцать лет прожила с тяжёлым диагнозом, просидела в постели неподвижно, нуждаясь в уходе. Умерла в 2010 году. Не оправилась после этих двух потерь и мама. Она очень сдала. Болела. Умерла в 2014 году. Отец ушёл из жизни в 2018 году.

Воспоминания друга Батыра Гарданова

— Салман был настоящим другом, настоящим мужчиной, — рассказывает Батыр Гарданов. — Ни при каких ситуациях не пасовал. Мы с ним росли на соседних улицах. Гоняли мяч на футбольном поле, вместе бегали по полям за скотиной, на речке купались летом, таскали яблоки из чужого сада. Какими они тогда казались вкусными!

Салман был отчаянным парнем, всегда готов был прийти на помощь, был человеком слова, мужественным, сильный духом. Мы с ним служили в погранвойсках на Черноморском флоте, в учебке были вместе. Нам командиры говорили: «Вы должны быть самыми-самыми». Вот и гоняли нас с утра до ночи. К вечеру все уставшие идём, ели ноги тащим, а Салмана ещё хватало на то, чтобы подшучивать над каждым из нас.

В день его гибели мы тоже были вместе на Черменском посту. Люди из Пригородного района шли потоком, многие пешком, полураздетые. Мы развозили их по сёлам. К вечеру вернулись домой. Как я потом узнал, Салман через час снова поехал встречать беженцев, с другими ребятами на КамАЗе. Тогда-то по скопившимся людям и начали палить из танков. Я потерял в тот день настоящего друга.

Салману Оздоеву было всего 26 лет. Ему бы жить и жить. Ведь столько счастливых дней сулила судьба. Но наступает момент, когда человек становится перед выбором, когда от него требуется личное мужество, стойкость, готовность пожертвовать собой, ни при каких обстоятельствах не изменять правилам чести, порядочности, человеколюбия. Это и есть подвиг. И если это так, то наш герой дважды показал, что он яркий пример такого героизма. Он шел не раздумывая, когда речь шла о спасении человеческой жизни.