Росгвардия

Тесное партнерство

Салима Сампиева: «Открытость Росгвардии формирует доверие к ней со стороны населения»

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Федеральная служба войск национальной гвардии, или коротко — Росгвардия, как и любой правоохранительный орган, объединяет в себе множество направлений, в которых работает огромное количество специалистов.

Наши постоянные читатели наверняка заметили, что на страницах нашего издания регулярно освещается работа росгвардейцев. На полосах «Ингушетии», в ее интернет-версии и на страничках в соцсетях периодически выходят материалы о профессиональных и спортивных достижениях сотрудников и военнослужащих республиканской Росгвардии, повседневной работе ее служб и подразделений, публикуются репортажи с мероприятий патриотической направленности, проводимые с подрастающим поколением. Совместно с журналистами подготовлено множество пресс-конференций, брифингов, круглых столов, прямых линий и т. д.

И, конечно же, такое тесное взаимодействие и партнерство возможно лишь при наличии посредника — пресс-службы Росгвардии, с которой у «Ингушетии» налажены доверительные, конструктивные взаимоотношения.

— Согласно первоначальному штатному расписанию управления, наше подразделение было представлено группой информации и общественных связей и находилось в составе отдела кадров, — рассказывает ответственный исполнитель пресс-службы, младший сержант Салима Сампиева. — Однако факт необходимости в независимости и прямой постановке задачи был очевиден руководству на всех уровнях. Именно поэтому во время первых крупных организационно-штатных мероприятий указанная группа была преобразована в пресс-службу.

А ведь действительно: реалии современного мира прямо говорят нам о том, что незамедлительное информационное реагирование на возможные угрозы во многом формирует взгляд общественности на любую государственную структуру. И в этой связи подобные изменения идут на пользу всему ведомству в целом, а также стимулируют специалистов к более плодотворной работе, повышая престиж выбранного направления в их собственных глазах.

Салима вспоминает, что о существовании Росгвардии она узнала с момента ее создания, однако больше всего ее привлекла возможность реализовать себя на столь интересном поприще в качестве военнослужащей.

— Конечно же, в сравнении с предыдущим местом работы пришлось кардинально сменить род деятельности, — признается она. — Но возможность поучаствовать в формировании территориального органа, путем представления его в информационной среде, я просто не могла упустить.

Безусловно, пресс-служба Росгвардии с момента своего появления прошла серьезную школу профессионального роста: ее высококлассные сотрудники не только освещают, но и принимают непосредственное участие в общественной работе Росгвардии в регионе.

— Не все, что вы видите в средствах массовой информации и социальных сетях, является проектами пресс-служб на местах, — продолжает Салима. — В Росгвардии существует департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества. И инициатива в самых крупных начинаниях принадлежит именно им. Однако это не освобождает нижестоящие подразделения от качественного исполнения и тем более от поиска собственных идей. Другую и тоже очень важную роль в качественном выполнении задач играет взаимодействие с органами по работе с личным составом. Общественная работа почти всегда неразрывно связана с их деятельностью.

Подводя итог беседе, наша собеседница отметила, что пресс-служба Росгвардии на сегодняшний день полностью укомплектована, обеспечена техникой по наиболее важным направлениям, и что самое главное — благодаря ей территориальный орган Росгвардии и важнейшие для граждан вопросы, с ним связанные, всегда находятся на виду.


— Любая информация, начиная от адресов и контактных телефонов, заканчивая спецификой поступления в ведомственные вузы, своевременно доводится до населения региона путем публикации в печатных изданиях и на интернет-площадках, а открытость по всем возможным направлениям — это один из главных факторов, формирующих доверие населения, и Росгвардия в Республике Ингушетия на верном пути к его завоеванию, — заключила Сампиева.

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