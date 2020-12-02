По данным ФГИС «Меркурий», в ноябре 2020 года ООО «УКР» получило для реализации 320 кг говяжьего мяса, отправителями которого являются ИП Цолоев Б. Ю. и ИП Газдиев Х. А.

В связи с тем, что на территории республики не имеются зарегистрированные производственные площадки ООО «УКР», произведен выезд инспекторов Управления по адресу, в ходе которого установлено, что фактически указанное юридическое лицо не занимается содержанием, разведением, убоем сельскохозяйственных животных и производством мяса. Данная площадка исключена из информационной системы «Цербер».

В связи с этим начаты проверочные мероприятия в отношении ИП Цолоев Б. Ю. и ИП Газдиев Х. А.

Законы современного рынка регламентируют безупречную лояльность к покупателю, поэтому качество выносится на первую строчку по востребованности. Одновременно с этим государство желает ограничить возможность обмана налоговых органов, нормализовать отчисления в пользу бюджета РФ. Информационная система «Меркурий» Россельхознадзора как раз и служит этим целям.

Это просто программа, но глобального значения. Она подразумевает полную отчетность на всех стадиях создания продукции, перевозки и передачи конечному потребителю на платной основе. Инструментом для контроля выбран электронный документооборот. Это ветеринарные сопроводительные документы (ВСД), которые раньше использовались лишь в обычной бумажной форме.

Государственная инициатива обеспечивает общее информационное поле федерального значения, базу и архив, где фиксируются все сведения о конкретной единице товара, начиная от момента производства. Фактически можно понять, из какого мяса изготовлен продукт, какие стадии обработки прошел, где хранился и как перевозился, в каких моментах менялся собственник, сколько посредников участвовало в процессе и многое иное.

Оформление в системе — это сертификация товарной единицы, позволяющая четко отделить ее от контрафакта. Люди устали от подделок. Конечно, в первую очередь борьба с поддельными вещами направлена на улучшение качества. А если речь идет о продуктах питания, то качественные показатели становятся залогом безопасности, отсутствия вреда для организма граждан страны. Программа «Меркурий» в ветеринарии направлена на избавление от участников рынка, которые не обзавелись необходимыми лицензиями, а значит, не отчисляли положенных сумм в качестве налогов.

В любом случае посыл остается верным. Так что регистрация в системе становится обязательной для каждого, кто принимает участие в процессе реализации продукции.