Стоимость «украденных» северокавказскими энерговорами киловатт-часов составляет почти 1,5 млрд рублей — на 812,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Безоговорочным лидером среди регионов СКФО по обнаруженным фактам хищения энергоресурса остается Республика Дагестан. Здесь региональными специалистами компании выявлено порядка 1,6 тыс. случаев энерговоровства более чем на 641 млн рублей.

На 650 млн рублей предотвратили 133 факта хищения энергоресурса энергетики в Северной Осетии. В Чеченской Республике пресечено 638 случаев незаконного потребления электроэнергии на 16 млн рублей. В Ингушетии выявлено 416 фактов почти на 79 млн рублей. В Кабардино-Балкарии специалистами обнаружено 354 эпизода энерговоровства на 22,5 млн рублей. В Карачаево-Черкесии региональными энергетиками предотвращено 248 случаев незаконного потребления на 16 млн рублей. В Ставропольском крае — 168 фактов хищения энергоресурса на 10 млн рублей.

Энергетики напоминают, что самовольные подключения к электросетям опасны, приводят к перепадам напряжения и могут приводить к возникновению аварийных ситуаций. Энерговоры своими незаконными действиями напрямую влияют на качество и надежность электроснабжения, в том числе и социальных объектов − детских садов, школ, больниц. Кроме того, неучтенное потребление электроэнергии влечет для нарушителя и гражданско-правовые последствия: административную, а в случае причинения крупного вреда — уголовную ответственность.

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также самовольное использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц − от 100 до 200 тысяч рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.