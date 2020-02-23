Память

Дети депортации

С каждым годом их остается все меньше среди нас

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Ахмед Арсамаков

С каждым годом остается все меньше среди нас тех, кто осознавал всю чудовищность творимого в тот студеный февральский день зла над беззащитным народом, чьи сыновья за тысячу километров от дома воевали с фашистами. Они — это «дети депортации».

Подобно «детям войны», они не успели насладиться природой своего возраста, порезвиться вдоволь, похулиганить как их сверстники: им пришлось в одно мгновение стать взрослыми и, наравне со старшими спасать свой народ от гибели сталинской ссылки. И они сдюжили и, не просто выжили, но, укрепив дух вернуться на истерзанную малую Родину, на которой 13 лет свирепствовали мародеры.

Именно они, дети депортации сегодня, спустя 76 лет с того жестокого февральского дня служат для нас нравственным ориентиром, не позволяя оборваться связующим нитям поколений, бережно сохраняя самое ценное культурное наследие, что сумел пронести сквозь века многострадальный ингушский народ.

Сегодня они среди тысяч тех, кто пришел на просторную площадь Мемориала памяти и славы в Назрани, чтобы вспомнить о тех, кто остался лежать в далекой казахстанской земле с оборванной надеждой о возвращении и, обращаясь к Всевышнему произнести молитву о спасении их душ.

 

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