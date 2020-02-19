Ну и? Изменилось ли что-то в нравах с течением времени? Сдается, что не особо. Разве что «душить» стали... как-то изощреннее, что ли. Да и орудия убийств постоянно совершенствуются.

Но вот одного достоинства у наших предков (в отличие от нас) не отнять: готовности и умения все излагать прямо, что называется, своими словами, без экивоков и лицемерия.

Например, в текстах тех же государственных «нормативных правовых актов». Вспомним хотя бы некоторые указы Петра Великого, вызывающие у наших современников, умору. А ведь, если вчитаться, ничего в принципе, смешного. Как вам, к примеру, это: «Торговля испокон веков — дело воровское, посему содержание им положить мизерное и каждый год вешать по одному, чтоб другим неповадно было»?

Или: «Подчиненный перед лицом начальства должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать лицо вышестоящее».

Очень современно звучит и этот документ: «Яства употребляй умеренно, дабы брюхом отяжелевшим препятствий танцам не учинять»; «...замечено, что жены и девицы на ассамблеях являются, не зная политесу и правил одежды иностранной, яко кикиморы одеты бывают»; «...впредь указую господам сенаторам речь в присутствии держать не по писанному, а токмо своими словами, дабы дурь каждого видна была всякому».

Что называется, не в бровь, а в глаз! А вы говорите: «политес, политес». Иногда он даже мешает выбить дурь.