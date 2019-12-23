Как вы могли убедиться, ни одно из писем мы не оставляем без внимания. Очередное письмо пришло от Аси Калиматовой, жительницы города Сунжи. Вот что она нам пишет:

«Уважаемая редакция! Доброй традицией вашей газеты стала публикация материалов с благодарностью людям, которые вносят свой неоценимый вклад в укрепление здоровья населения и в воспитание подрастающего поколения.

В моём случае речь пойдёт о воспитателях детского сада № 6 «Волшебная страна» г. Сунжи Любе Фаргиевой, Марет Шаухаловой и Марем Евлоевой.

Быть дошкольным воспитателем — это высокое призвание и неоценимый труд. Мы отдаём в их руки совсем ещё не окрепшие детские души. И то, как они справятся с такой ответственной задачей, во многом зависит будущее ребёнка. Потому очень важен грамотный, профессиональный и человечный подход воспитателей к своей работе. Таковыми мы видим своих педагогов, которые выполняют благородную и ответственную миссию — закладывают в детях основы воспитания и культуры. И это не просто слова, они действительно заслуживают, чтобы о них говорили и чтобы им подражали идущие рядом и следом.

Моя девочка Амина Дзейтова ходит в группу «Дельфинчики» уже второй год. И каждое утро нас встречают милые и радушные воспитатели, а ещё правильнее сказать вторые мамы наших ребятишек, ведь большую половину дня они проводят с ними.

Работают воспитатели дружно и слаженно, со всей ответственностью. В них удивительно сочетаются огромное трудолюбие, любовь к своей профессии, к детям, стремление к творчеству. Особо хочется отметить объем и разнообразие творческих занятий. Они умеют организовывать яркие, незабываемые праздничные мероприятия, вовлекая в этот процесс и родителей. К примеру, большое впечатление произвело недавнее праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.

А какими удивительными тропами они вводят наших малышей в многообразие нашего мира посредством сказок, лепки, фото- и видеоматериалов, знакомя их с природными явлениями или делая их соучастниками того или иного события.

Очень тонко и профессионально вкладывают они в их сознание ингушские национальные традиции, развивают в них знание ингушского языка, что очень важно в наше время, когда на родном языке дети практически не говорят. Не менее важно и то, что учат их дружить, уважать друг друга, жить в коллективе. Искреннее восхищение вызывает их способность раскрывать в каждом ребёнке скрытый талант, пробуждать в них любознательность, трудолюбие и умение отвечать за свои поступки.

В преддверии новогоднего праздника хочется пожелать своим воспитателям Любе Фаргиевой, Марет Шаухаловой, Марем Евлоевой, заведующей садиком Эсет Сайнароевой и всему коллективу больших успехов в их нелёгкой, но такой важной и нужной работе. Пусть их будни будут наполнены любовью к детям, уважением воспитанников и их родителей. Пусть не иссякнет доброта и мудрость их сердец".