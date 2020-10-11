Поздравить жителей региона с юбилеем приехали десятки делегаций. Поздравление Владимира Путина жителям Ингушетии зачитал заместитель полномочного представителя Президента России в СКФО Сергей Стариков, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, в 1770 году представители ингушского народа принесли присягу на верность России вблизи селения Ангушт (ныне — Тарское Пригородного района) на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»).

«Это событие стало важной вехой в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и трудовыми свершениями своих предков, их уникальным вкладом в сбережение самобытной культуры и традиций народов нашей многонациональной страны», — отметил Путин в своей поздравительной телеграмме.

По его словам, отрадно, что нынешнее поколение жителей республики с глубоким уважением относится к своей истории, отеческим заветам и обычаям, принимает активное участие в решении ключевых общенациональных задач, в реализации востребованных проектов и инициатив в экономике и социальной сфере, в агропромышленном и туристическом комплексе.

«И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание обеспечению мира и стабильности, как в Ингушетии, так и на Северном Кавказе в целом», — подчеркнул Президент России.

Со сцены также прозвучали теплые слова в адрес народа Ингушетии от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Обращение зачитал заместитель спикера Верхней палаты парламента Ильяс Умаханов.

«Республика Ингушетия — самый молодой субъект Российской Федерации, но ее судьба два с половиной столетия неразрывно связана с Россией. С момента добровольного вхождения в состав российского государства ингушский народ прошел вместе со всеми народами нашей многонациональной родины непростой, но славный путь свершений и преобразований. Жители республики ратными и трудовыми подвигами способствовали процветанию и укреплению отечества, сегодня бережно хранят свои вековые традиции, приумножая богатое культурное наследие, они вносят весомый вклад в решение общенациональных задач. Уверена, что любовь к родной земле и в дальнейшем будет помогать жителям республики добиваться успехов во всех начинаниях», — отметил Матвиенко.

Она пожелал жителям региона «мира, благополучия и всего самого доброго».

Поприветствовали и пожелали процветания и дальнейшего благополучия региону и главы соседних республик. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что чувства ингушского народа близки и понятны и народам руководимой им республики.

«Благодаря историческому выбору наших далеких предков, которые по собственной инициативе связали свою судьбу с Россией, наши народы не потерялись на обочине истории, сохранили свою национальную идентичность и самобытность. Мы вместе прошли через многие трудности и испытания, выстояли на крутых поворотах истории. Наши народы по праву гордятся тем, что и сегодня живут по заветам наших дальновидных предков», — сказал Коков.

Руководители Северной Осетии Вячеслав Битаров и Ставропольского края Владимир Владимиров лично поздравили народ Ингушетии, посетив масштабные праздничные мероприятия в честь добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

«250 лет в составе Российской Федерации — большой праздник не только в Ингушетии, но и на всем Кавказе и всей России. Потому что каждый народ, каждая территория, да каждая песчинка нашей земли — это могущество нашей огромной России. Я хочу пожелать в этот день, чтобы детей было много в Ингушетии. Очень много детей — это очень большое будущее. Я желаю, чтобы родителям, нам всем всегда хватало мужества, терпения для того, чтобы принимать правильные решения, растить детей достойными нас самих и наших предков. Я желаю, чтобы наши старшие как можно дольше были рядом с нами, и чтобы мы были всегда их достойны. Потому что, чем дольше они будут рядом с нами, тем больше будет времени и возможности нас поругать, если мы оступимся», — сказал Владимиров.

«Более двух веков назад народы Северного Кавказа приняли решение, изменившее ход истории, положившее начало новому развитию и открывшее для каждого народа исключительные возможности и перспективы. Ингушетия прошла солидный путь, вместе со всей страной пережила немало суровых испытаний, и сегодня является полноправным и динамично развивающимся субъектом России. Сегодня Республика Ингушетия созидает свое настоящее и, как все регионы нашей большой многонациональной страны, устремлена в будущее. Мы видим, как строятся новые школы, жилые дома, культурные и спортивные объекты, прокладываются автомагистрали, наращивают потенциал промышленные и сельскохозяйственные предприятия, развиваются наука, здравоохранение, социальная сфера. Так пусть этот знаменательный праздник, уходящий корнями в глубокую историю, даст импульс для свершения новых добрых дел во имя его дальнейшего процветания в рамках великого российского государства», — отметил Глава Северной Осетии Битаров.

От имени руководителя Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова жителей региона поздравил руководитель администрации Главы и правительства КЧР Мурат Озов.

«Жители Ингушетии — труженики, которые внесли огромный вклад в развитие и укрепление малой родины и всего Отечества. Уже почти три века ингушский народ является значимой и неотъемлемой частью дружной семьи народов России. Несмотря на сложные периоды своей истории, уходящей вглубь веков, ингушский народ сохранил свою культурную самобытность и уникальность, обогатив мужественными и трудолюбивыми людьми нашу великую страну. Сегодня мы видим, как из года в год развивается промышленный сектор республики, ее сельское хозяйство, строительство и торговля, реализуются значимые социально-образовательные проекты. Многое делается для повышения качества населения. Хочу отметить, что у народов Карачаево-Черкесской республики и Ингушетии много общего. Сохраняя древние обычаи Кавказа, гостеприимство и уважение к старшим, наши народы делают все для спокойствия и мира на земле наших предков. От всей души хочу пожелать братскому ингушскому народу и прекрасной республике счастья, благополучия, экономического изобилия и процветания. Пусть в ваших домах царит радость уют и согласие», — сказал Озов.

Свои поздравления Махмуду-Али Калиматову и жителям Ингушетии в честь юбилея передал также врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Обращение озвучил первый заместитель председателя правительства соседней республики Анатолий Карибов.

«Ваш древний край имеет богатую историю. Более двух с половиной веков назад Ингушетия связала свою судьбу с Россией. Это добровольное вхождение имело огромное значение для нашей страны, способствовало укреплению ее государственности. Сегодняшнее событие символизирует национальное единство и общую ответственность за судьбу страны, служит примером патриотизма, созидательной деятельности во имя могущества и процветания России. Ингушетия — уникальная республика Северного Кавказа, где бережно сохраняются вековые культурные и исторические традиции. Сегодня Ингушетия — это динамично развивающийся регион, который идет по пути укрепления государственности, развития экономического потенциала и повышения благосостояния людей. Сохраняя и приумножая великое наследие, решаются сложные задачи, и бережно строится общее будущее. За годы образования Республика Ингушетия достигла значительных успехов по многим показателям, ведется работа по всем направлениям и по многим из них есть достойные результаты, свидетельствующие о том, что вы на верном пути. Дагестан и Ингушетию объединяют исторически сложившиеся братские взаимоотношения, наши судьбы неразделимы. Мы не просто соседи — у нас общая история и культура. Доверие и открытость, уважение и готовность прийти на помощь друг другу, остаются основой взаимоотношений между нашими народами. Поздравляю всех жителей Ингушетии с этой знаменательной датой! Искренне желаю всем мира, стабильности, благополучия и процветания», — отметил Меликов.

С приветственным словом к гостям обратился Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его словам, вхождение в Россию привело к значительным изменениям в политической, социально-экономической и культурной жизни ингушского общества. Укрепились, стали более интенсивными политические, торгово-экономические и культурные взаимоотношения с Россией.

«Связав свою судьбу с Россией, наш народ получил возможность для дальнейшего всестороннего развития, приобщения к русской и мировой культуре, сохранив при этом свои традиции, свой язык и культуру», — сказал Калиматов.

Он подчеркнул, что в течение всех этих лет народ Ингушетии не раз доказал, что дорожит единством с Россией. Подтверждением тому является участие представителей ингушского народа во всех войнах, которые вела страна. При этом многие ингуши, проявляя мужество и героизм, удостаивались высоких воинских званий и наград. Глава региона добавил, что и сегодня, являясь полноправным субъектом России, Ингушетия вносит свой вклад в дело сохранения стабильности на юге страны и в процветание всего государства.

Калиматов выразил уверенность, что «славные ратные и трудовые традиции наших предков достойно и успешно продолжит современное поколение, воспитанное в духе любви к родной земле, великой Отчизне».

«Да здравствует наш отчий дом — Республика Ингушетия в составе могучей и единой России!», — заключил Глава республики.