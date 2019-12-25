Маркировка изделий и продукции выполняет три основных функции:

1. Информационная: позволяет увидеть потребителю общие сведения о товаре (наименование производителя, адрес фирмы, наименование технического регламента, информацию о составе, сроке службы, условиях хранения и многое другое).

2. Идентифицирующая: у каждого товара есть уникальный код, поэтому контролирующие службы, потребители, продавцы могут определить, в соответствии ли с законом и необходимыми нормами изготовлен товар.

3. Инновационная: прежде всего маркировка продукции вызывает большой интерес со стороны потребителей, так как покупатель в любой момент может сам проверить легальность продукции при помощи обычного мобильного устройства, используя программы для распознания QR-кодов.

В маркировочном пилотном проекте, который зачинался еще в 2016 году, было всего несколько товаров, которые подлежали маркировке: алкогольная продукция, лекарства, меховые изделия. А с 2018 года в экспериментальном режиме добавились еще и драгоценности.

Список активно расширялся в 2019 году. В марте к маркировочным товарам добавилась табачная продукция, в июле — обувь, с 1 декабря — духи и туалетная вода, шины и покрышки, кожаная одежда, блузки, верхняя одежда, постельное и столовое белье, фотокамеры.

Роспотребнадзор Ингушетии уже проводил несколько совещаний, на которых обсуждалась работа по проверке соблюдения новых требований к товару.

«В начале декабря мы обсуждали этот вопрос. Обязательная маркировка будет полезна для производителей. Компании смогут проанализировать путь продукта до прилавка и спрос в конкретном регионе. Начиная с 2019 года действует маркировка обуви, будет действовать на такие товары, как верхняя одежда для мужчин и женщин, парфюмерно-косметическая продукция, шины, обувь и т. д. То есть в конечном итоге к 2024 году планируется, что вся продукция, которая реализуется на рынке, будет маркирована соответствующим образом», — рассказала газете «Ингушетия» Зара Гетагазова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ингушетии.

Эксперты уверены, что от маркировки товаров выиграют все участники потребительского рынка: покупатели, производители и реализаторы.

В своем интервью журналу «Контур» Андрей Кириллов, операционный директор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), утверждает, что основная задача, которой руководствуется государство в рамках проекта, — это защита жизни и здоровья граждан, повышение уровня их безопасности.

«Единая система маркировки обеспечит достоверность того, что продаваемый продукт был произведен на такой-то фабрике, был доставлен через такие-то каналы товародвижения и был продан на кассе в таком-то магазине», — считает Кириллов.

Есть много поддельной продукции, которая не соответствует ГОСТу. В этом случае, очевидные преимущества от маркировки получит потребитель. Помимо возможности приобретать только легальный и качественный товар, он будет иметь возможность давать прямую обратную связь по нелегальным товарам контролирующим органам.

Ожидается, что с повсеместным внедрением системы маркировки с рынка уйдут предприятия, уклоняющиеся от налогов и занимающиеся контрафактом. То есть те участники рынка, которые подрывают здоровую конкуренцию. Это в свою очередь даст определенные преимущества честному производителю, позволив ему увеличить долю прибыли за счет повышения прозрачности рынка.

К примеру, благодаря запуску обязательной маркировки шуб в 2016 году только за год доля легального оборота изделий выросла в 10 раз. А в рамках эксперимента по маркировке лекарств было выявлено нарушений на полмиллиарда рублей и пресечены случаи вторичной продажи дорогостоящих препаратов, сообщает журнал «Контур».

Вся система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров называется «Честный знак». И она включает два компонента:

• цифровое решение маркировки и прослеживаемости;

• инструмент общественного контроля (приложение «Честный знак»).

Приложение «Честный знак» уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. С помощью любого смартфона, в котором оно установлено, можно считать Data Matrix код или другой тип маркировки на упаковке товара и моментально получить результаты проверки.

Через приложение потребитель может сообщить контролирующим органам об обнаружении контрафакта. Чтобы мотивировать граждан участвовать в процессе общественного контроля, инициаторы внедрения системы маркировки планируют вознаграждать активных участников бонусными программами за помощь в борьбе с контрафактом.

Как сообщает журнал «Контур», в ЦРПТ отмечают, что система маркировки в России будет радикально отличаться от той, что существует в других странах. Основное отличие заключается в едином центре эмиссии кода: код выпускается в одном месте, то есть только одна компания (ЦРПТ) в рамках партнерства с государством отвечает за выпуск этого кода. В других странах каждое предприятие выпускает свой код.

Процесс продвижения маркированного товара несложный, и его можно проследить по трем основным участникам:

1. Завод и дистрибьютор. Производители и поставщики передают данные в единую систему оператора маркировки — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ получает информацию о местонахождении товара — от завода-производителя или границы до точки продаж с онлайн-кассой.

2. Ритейлер: приемка. Продавец регистрирует поступившие к нему партии товара в системе маркировки через личный кабинет ЦРПТ. Для этого нужна квалификационная электронная подпись.

3. Ритейлер: продажа. При продаже данные уходят оператору фискальных данных, такому как Яндекс. ОФД. В составе чека передается код маркировки конкретного товара. ОФД в свою очередь также передает эти сведения в ЦРПТ. Клиенту ОФД дополнительно ничего делать не нужно, это происходит автоматически.

Маркировка должна содержать в себе несколько позиций товара:

— адрес компании,

— название фирмы,

— технический регламент,

— базовые потребительские характеристики товара,

— данные о составе, предназначении и пищевой ценности продукта,

— условия эксплуатации и хранения,

— энергетическая ценность,

— срок годности.

Несоблюдения требований об обязательной маркировке продукции организации влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Как разъяснила газета «Прогрессивный бухгалтер», для индивидуального предпринимателя административная ответственность может означать штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб., на юридические лица — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. К выписанному штрафу прилагается изъятие всей непромаркированной продукции.

Уголовная ответственность наступает в случаях, когда стоимость непромаркированной продукции превышает крупный или особо крупный размер. В ст. 169 УК РФ под крупным ущербом понимается сумма, превышающая 1,5 млн руб. Производство, приобретение, хранение, перевозка или продажа товаров, которые подлежат обязательной маркировке, без маркировки облагаются штрафом в размере до 300 тыс. руб. или лишением свободы до 3 лет со штрафом до 80 тыс. руб.

Оборот немаркированного алкоголя или табачных изделий карается более жестко: штраф за несоблюдение правил маркировки составляет до 500 тыс. руб., или лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до 120 тыс. руб. При этом под крупным ущербом считается сумма более 100 000 руб.

Муса Гадиев, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Ингушетии, решил обратиться к предпринимателям республики.

«Хочу, чтобы наши предприниматели понимали, что маркировка товаров — это необходимость. Сегодня, завтра, послезавтра у них это отсутствие штрих-кода на товарах может проходить, но в любое время к ним могут прийти надзирательные органы. Они проверят все это, и у них могут появиться большие проблемы. Потому что это узаконено, это должно быть, это распоряжение правительства РФ. Предусмотрено и наказание за его неисполнение: до 500 тыс. — это административное наказание, а больше этой суммы — конфискация, если у них будет много этого немаркированного товара — это уже уголовное дело», — объяснил Гадиев.

Известный ингушский предприниматель и производитель колбасной продукции Амерхан Олигов уверен, что процесс маркировки товаров стал необратимым.

«Со временем так будет обязательно. Мне кажется, маркировка товаров — и продуктовых, и промышленных — приведет к улучшению качества продукции», — считает он.

По поручению правительства, к 2024 году уже должна быть создана сквозная система маркировки и основная масса потребительских товаров, которая продается, производится и импортируется в страну, должна быть промаркирована в единой системе.