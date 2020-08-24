В нашей стране рысь пока еще вполне обычный зверь. Она широко заселяет леса от Прибалтики до Тихого океана и почти от Полярного круга до Кавказа, Алтая, Саян и Сихотэ-Алиня. Охотятся на нее в установленные сроки там, где разрешено. В последние годы над рысью нависла новая беда: цены на ее мех поднялись невероятно высоко. За хорошую рысью шкуру стали платить больше, чем за ворох знаменитых соболей.

Далее мы более подробно ознакомимся с этим удивительным и редким животным.

Краткое описание

Рысь — это крупная кошка с укороченным телом, хвост небольшой, как будто обрубленный, а ноги наоборот — удлиненные. Длина тела 80,5-104 см, хвоста — 14,5-21 см. Масса тела — 12-24 кг.

Общий тон окраски — рыжевато-бурый с серо-палевыми тонами. По телу и ногам разбросаны темные пятна и полоски, низ тела более светлый. Характерно наличие длинных кисточек на ушах. По бокам головы четко выраженные «баки». Лапы широкие. Мех густой, летом более грубый и короткий.

Распространение

Кавказский подвид заселяет как Большой Кавказ, так и Закавказье. На Северном Кавказе нижняя граница ареала проходит по лесам предгорий. В Ингушетии рысь заселяет территорию от пояса лесов до горных лугов. По имеющимся данным, высотное распространение вида в бассейне реки Терек простирается вплоть до альпийского пояса — высоты 3 тыс. м над уровнем моря.

Места обитания и численность

Обитает рысь в горной части республики повсеместно, начиная от лесистых предгорий и заканчивая скалами и осыпями альпийских высокогорий. Предпочитает высокоствольные захламленные леса с подлеском, труднопроходимые, с выходами скальных пород и нагромождениями валунов, долины лесных рек, скалистые склоны субальпийских и альпийских лугов, чередующихся с рощицами деревьев, кустарников, полянами. В республике отмечена в окрестностях селения Фалхан, верховьях реки Фортанга, по ущелью реки Асса, в районе горы Хахалги.

Численность рыси всюду незначительна и изучена недостаточно. В 1969 г. в Чечено-Ингушетии обитало не более 25-30 особей. По данным учета, в основной части горной Ингушетии — Джейрахско-Ассинской котловине численность рыси в 1974 г. на 57,8 тыс. га пригодных для обитания угодий составляла 26-28 особей, то есть средняя плотность была 0,46 особи на 1000 га. В настоящее время общая численность вида в республике не известна.

Для сравнения, в соседней Северной Осетии обитает приблизительно 50-60 животных со средней плотностью 0,2 особи на 1000 га. Для гор Карачаево-Черкесии указано такое же количество обитающих там особей рыси — более 60 голов. Проявляется общая тенденция к снижению численности вида на Кавказе.

Особенности биологии и экологии

Рысь — территориальное животное, имеющее свой охотничий участок. В пределах участка держится в одиночку. В период размножения устраивает логово среди бурелома, корней деревьев, в пустотах скал или в заброшенных норах барсуков, лисиц.

Размножение рыси изучено плохо. Гон на Кавказе начинается в феврале и сопровождается жестокими драками. Беременность длится до 10 недель. В помете обычно 2-3 котенка, рождаются они в мае-июне, прозревают на 10-11-й день. В возрасте 3 месяцев они уже покидают логово и охотятся с матерью до начала гона

Питание

По характеру питания рысь — типичный хищник. Чаще всего нападает на зайцев, косуль, молодых кабанов, лисиц. Нередко поедает мышевидных грызунов, особенно летом: в это время они составляют до 43% в рационе. При возможности ловит птиц, особенно кавказского тетерева. В целом охотится на все живое, что в состоянии добыть, но основной добычей в горных условиях является тур — от 63% летом до 83% зимой.

Основные лимитирующие факторы

В первую очередь — браконьерский отстрел. Важное значение имеет и состояние кормовой базы рыси, зависящее от численности крупных копытных.

Значение

Ценный пушной зверь. Регулятор оптимального состояния популяций своих жертв, так как отлавливает и уничтожает в основном слабых, больных и неприспособленных особей. При значительной численности может приносить вред охотничье-промысловой фауне, что требует постоянного контроля.

Меры охраны

Подвид охраняется в Государственном природном заповеднике «Эрзи». Рысь в Ингушетии нуждается в полном запрещении добычи. Необходимо изучение биологии вида, выявление мест расположения территориально-охотничьих участков с целью организации их охраны.

Источники информации: Темботов, Шхашамишев, 1984; Кузякин, 1965; Гептнер, Слудский, 1972; Батхиев, 2000; Вейнберг и др., 2000; Хохлов, 2000; Динник, 1914; Сатунин, 1915; Воронин, 1967. Составители: А. М. Батхиев, Т. Ю. Точиев.