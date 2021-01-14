В самое трудное время для возрожденной Ингушетии, когда в Чечне вспыхнула так называемая первая война, он перевел в Ингушетию свой институт. Вернее, все, что от него осталось: документацию, методическую литературу и т. д. Стоит ли объяснять, каких усилий и личного мужества ему и его коллегам эта работа стоила: в любой момент транспортная связь Грозный — Назрань в то жуткое время могла оказаться под бомбежками и перекрестным огнем сепаратистов и «федералов».

Волею судьбы я, дипломированный специалист СКГМИ (ныне — Северо-Кавказского технологического университета), оказался в числе первых работников открытого в 1993 году Русланом Мехтиевичем в Назрани проектного института «Ингушпроект» — первой проектной организации в самом молодом субъекте Федерации. Хотя, как понимаете, позже я подался в журналистику (ну, не мое это было — строительство!).

Офис, который нам предоставили под, мягко выражаясь, «ведомство», являл собой, на сегодняшний взгляд, жуткое зрелище: это был первый этаж ветхой двухэтажки в Заводском районе Назрани (ныне снесенной), состоящей из трех крохотных комнатушек. Но и нахождение в них на законных основаниях не гарантировало нам спокойную и безопасную работу: кто угодно мог постучаться к нам и попросить убежища после трагедии осени 1992 года, когда повсюду сновали беженцы из Пригородного района, и событий в Грозном в поисках пристанища.

В один из дней отчаявшийся отец семейства из 11 детей, которому негде было жить, с противотанковой гранатой, которую он достал невесть откуда, предъявил ультиматум Руслану: или ты даешь нам одну комнату из своего института под кровлю, или я взрываю себя с семьей. Мудрость Руслана именно и состояла в том, что он не стал перечить бедолаге. «Живи», — сказал он ему, позволив малолетним детишкам зайти в одну из трех комнат (кстати, потом только мы узнали, что новоявленный «террорист» оказался высококлассным специалистом в коммунальной сфере).

И таких «моментов истины» в то переломное для нашей государственности время и жизни Руслана было не счесть.

Что бы хотелось сказать еще о Руслане? Он был единственным представителем «вражеского» ингушского народа, который окончил школу с золотой медалью в годы депортации. Самое удивительное, что для получения этой награды пришлось получить личное разрешение вождя народа Сталина. Не верите? Ну, это ваше дело! Сегодня рассекречиваются многие документы, и мы многое еще узнаем о том страшном времени. Потом Руслан с отличием завершил учебу в Уральском политехническом институте, где с ним (на год старше) учился первый Президент России Борис Ельцин.

Пока же я еще раз хочу вспомнить о Руслане Солтамакове — мужественном человеке и талантливом специалисте своего дела, стоявшем у истоков возрождения нашей государственности.