«Из районного управления сельского хозяйства мы несколько раз пытались связаться с прорабом совхоза «Назрановский», но на телефонные звонки никто не отвечал. «Надо идти в совхоз, — сказал главный инженер, строитель Ибрагим Плиев, — не такой он человек, чтобы сидеть в кабинете». Эти слова взяты из газеты «Грозненский рабочий» за 1966 год. Речь идёт о Руслане Ахметовиче Местоеве, строителе высшего разряда, отдавшем этому делу большую часть своей жизни.

Местоев Руслан Ахметович родился в 1924 году в селении Барсуки Назрановского района ЧИАССР. Отец его имел по тем годам достаточное образование, окончил четыре класса и занимал ответственные должности в колхозе, а мама была гостеприимной хозяйкой и настоящей труженицей. К образованию в семье подходили со всей ответственностью. Руслан окончил среднюю общеобразовательную школу в 1941 году в городе Назрани. В 1942-м он устроился на пивзавод в г. Орджоникидзе. Работал здесь заготовителем вплоть до высылки — 23 февраля 1944 года.

В депортации семья Местоевых попала в Кустанайскую область, в посёлок Спиридоново. В колхозе «Красное знамя» работало много ингушей. Сюда же сразу по прибытии на место поселения вышел на работу счетоводом и Руслан Местоев. Руководство заметило грамотного молодого человека, его ответственное отношение к делу, организаторские способности и через год назначило его заведующим хозяйственным отделом колхоза «Красное знамя», затем заведующим пунктом заготовки зерна в городе Кустанай.

В 1950 году Руслан Местоев меняет род деятельности и переходит работать в стройуправление № 1 треста «Казпромстрой» на должность мастера, прораба. Через два года он возвращается в родное предприятие и работает прорабом на элеваторе в заготзерно г. Кустаная.

В 1955 году Руслан переезжает в город Алма-Ату. В 1956 году он поступает на заочное отделение в Алма-атинский строительный техникум на специальность техника-строителя. Будучи студентом, сдаёт техминимум по антисейсмическому строительству при Алма-атинском строительном техникуме и получает разрешение работать в сейсмических районах СССР с 1956 по 1960 годы. Годы учёбы в техникуме он совмещает и с работой мастера, прораба и старшего прораба в строительном управлении «Казахпотребсоюз». В 1958 году Руслана Местоева принимают в ряды КПСС. По тем временам это означало, что руководство оказывает ему высокое доверие и даёт шанс на карьерный рост.

В 1961 году семья Местоевых возвращается на Кавказ, в город Назрань.

На родине острая нехватка в профессиональных кадрах. Руслана Местоева принимают на работу в строительное управление СУ-3 треста «Чечингсельстрой» в Назрани на должность старшего прораба.

В 1963-м он переходит в совхоз «Назрановский», где в то время шло интенсивное развитие сельского хозяйства. Строительных дел мастер здесь был востребован. Он взялся за работу, как говорится, засучив рукава. И если к тому времени строительная бригада состояла из одного мастера и трёх рабочих, то Местоев увеличил свой коллектив до 90 строителей. Соответственно увеличилось и строительство сельскохозяйственных объектов.

«Дел у него много, — пишет журналист Н. Новаков в газете «Грозненский рабочий» за 1966 год. — С каждым годом увеличиваются ассигнования на культурно-бытовые и производственные сооружения, реконструкцию старых зданий и служб. В первом году пятилетки в совхозе сооружается, реконструируется 18 объектов сельского хозяйства: для крупного рогатого скота три коровника и один телятник; кормоцех; склад минеральных удобрений и ядохимикатов, и жилой дом для животноводов.

В чём же секрет успеха, что под его руководством совхозные строители систематически перекрывают годовые планы? Он смог закрепить постоянные кадры. Наладил обучение местных людей мастерству. В совхозе около 90 строительных рабочих. Все они организованы в постоянные бригады. Это коллектив Ибрагима Вышегурова. Здесь есть землекопы, каменщики, бетонщики и печники. В бригаде Магомеда Экажева, помимо рабочих этих специальностей, есть ещё и плотники. Есть и специальные плотницкие бригады, руководимые Ибрагимом Зейтовым и Зелимханом Мержоевым. С особой теплотой Руслан Ахметович отзывается о замечательном бригадире Ахмете Бацагове. А как не гордиться девушкой-горянкой, возглавляющей бригаду отделочников-штукатуров и маляров — Лоди Пугоевой!

Много сил отдал Руслан созданию производственной базы. Совхозный столярный цех, оснащённый станками, вполне обеспечивает материалами все площадки. Есть своя пилорама. Организуется растворобетонный узел. Строители совхоза располагают современной техникой — у них есть экскаватор и бульдозер. С помощью недавно полученного автокрана монтируются строительные системы, железобетонные и другие конструкции. Хотя нелегко заниматься строительством на селе. Не хватает цемента, кровли, извести, леса. Однако Руслан Местоев уверенно борется с трудностями».

В 1968 году Руслана Местоева повышают в должности. Он принимает обязанности главного инженера Управления сельского хозяйства Назрановского района.

Параллельно Руслан Местоев учится на заочном отделении в Горском сельскохозяйственном институте в г. Орджоникидзе, осваивает специальность «Механизация сельского хозяйства». Молодой, инициативный, он обладал неуёмной энергией, работоспособностью. Конечно, эта должность требовала не только прочных знаний, но и умения общаться с людьми. С кого-то спросить строго, с другого потребовать, а с кем-то просто поговорить. Руслану Ахметовичу это удавалось. Несмотря на молодость, он делает своё дело на высоком уровне.

В 1968 году его назначают главным инженером Управления сельского хозяйства Назрановского района. Через год он в чине начальника дорожно-строительного управления (ДСУ-2) в городе Назрани. А ещё через год, в 1971 году, — в должности управляющего отделением, мастер-прораб в совхозе «Назрановский».

С 1960 по 1980-е годы под управлением Руслана Ахметовича было построено немало строительных и социальных объектов в совхозе «Назрановский». Это — кормоцех по производству сочных трав; четырёхрядные коровники с полной механизацией молочно-товарной фермы с механической дойкой; цеха по производству сочных кормов; цеха по производству травяной муки из люцерны и многие другие. Было проложено несколько водопроводов в Назрани, среди них водопровод на барсукинскую бригаду протяженностью восемь километров, водопровод от этой водокачки до ачалукской бригады.

В социальной сфере для работников совхоза были возведены десять коттеджей в городе Назрани. На территории насыр-кортской фермы был построен современный дом животноводов с кинозалом, столовой, медицинским пунктом со стоматологическим кабинетом, с бытовыми помещениями, где были оборудованы душевые. На сдаче этого дома присутствовало много гостей из Грозного и все руководство Назрановского района. В их числе первый секретарь Чечено-Ингушского обкома партии Власов и секретарь Назрановского райкома партии А. Мякиев. Власов лично отметил качество и значимость нового строения, а также отметил высокое мастерство строителя Руслана Местоева.

— Его всегда отличали высокие идеалы, высокая планка требовательности к себе и к людям, — вспоминает Алихан, старший сын Руслана. — Он полностью отдавался своему делу. Это всегда в нём присутствовало. А по выходным находил себе занятия и в доме. Никогда не сидел сложа руки. И нас приучал к труду. В семье он был очень мягким, добродушным человеком, но в то же время требовательным и строгим. Любил людей, и к нему все относились с должным уважением и почётом. В нас воспитывал уважение к адатам и традициям. Был настоящим патриотом. Был случай, когда в Ингушетию приехало большое начальство из Казахстана, а если быть точнее, министр строительства, хороший друг отца, бывший коллега по работе. Он искренне уговаривал его вернуться в Казахстан, предлагал высокую должность, квартиру, соблазнял тем, что семья будет на полном государственном обеспечении. Но для отца, как для настоящего ингуша, превыше всех материальных благ было служение своей родине и жить на земле своих предков. И это были не высокопарные слова. Всё, что он делал, все его строительные объекты были сделаны на совесть, как говорится, на долгие годы. Ему дед перед смертью сказал: «Я ухожу спокойно, я верю в тебя». Он умер в 1947 году, когда отцу было всего 23 года, а он единственный мужчина в семье, где шесть женщин: мама и пять сестёр. И отец через всю свою жизнь пронёс эти слова, как эталон оказанного ему высокого доверия и уважения. Нам он оставил в наследство такие же жизненные принципы — честность, преданность своему делу, ответственность и патриотизм, без громких речей.

За большой вклад в развитие сельского хозяйства Руслан Местоев награждён многочисленными наградами. В 1960 году ему присвоили почётный знак «Отличник советской потребительской кооперации». Он награждён медалью «За трудовую доблесть» (1966); юбилейной медалью к 100-летию Ленина (1970). Руслан Местоев ветеран труда (1984). В его наградном списке почётные грамоты Министерства сельского хозяйства ЧИАССР, Госагропрома ЧИАССР, Управления сельского хозяйства Назрановского района, грамоты и благодарности от руководства совхоза «Назрановский».

За активное участие в общественной жизни народа Руслан Местоев неоднократно избирался депутатом Назрановского городского совета и депутатом сельского совета. Среди молодых специалистов он снискал славу одного из лучших наставников.

Руслан Местоев вместе с супругой Любовью Магомедовной Абадиевой воспитал трёх сыновей и двух дочерей: Бекхана, Умат-Гирея, Алихана, Лиду, Ларису. Все они получили высшее образование и заняли своё достойное место в обществе.

Он ушёл из жизни в 2004 году, оставив в наследство своим детям и внукам высокое имя достойного человека и настоящего строителя.