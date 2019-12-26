В ходе общения с местными журналистами врио начальника управления полковник полиции Александр Нечипуренко подытожил работу подчиненных подразделений за текущий год, рассказал о планах на будущее.

Журналистов интересовали вопросы востребованности государственных услуг, оказываемых Росгвардией, взаимодействия со средствами массовой информации, критериев отбора кандидатов на службу, укомплектованности подразделений и т. д.

Нечипуренко подчеркнул, что на сегодняшний день личный состав подразделения практически полностью укомплектованы, однако число желающих поступить на службу постоянно растет.

— Яркий тому пример — это наш ОМОН, — не без гордости признался собеседник. — Без преувеличения скажу, что это очень востребованное подразделение. Но и критерии отбора кандидатов, требования к ним здесь неизменно высокие. Не каждому под силу сдать все необходимые нормативы, однако мы стараемся никому не отказывать попытать счастья стать бойцами этого элитного подразделения.

Заместитель начальника штаба управления полковник полиции Амерхан Торшхоев в свою очередь также разъяснил суть существующих способов поступить на службу в Росгвардию, обучаясь в ведомственных учебных заведениях.

— Учебные специальности и некоторые особенности обучения у военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел немного отличаются, — отметил он. — Однако все они востребованы в Росгвардии. Да и в целом обучение в ведомственных учебных заведениях — серьезное основание для трудоустройства по их окончании.

Во время разговора прозвучали и другие интересующие жителей республики вопросы. В заключение встречи офицеры Росгвардии поздравили журналистов с наступающим Новым годом, пожелали жителям Ингушетии всех благ и мирного неба над головой.