Вспоминая героев
Руководство полиции Ингушетии почтило память защитников Малгобека
В парке культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе города воинской славы Малгобека заместитель министра внутренних дел по Ингушетии полковник внутренней службы Василий Пономарёв по поручению министра генерал-майора полиции Михаила Коробкина принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ и приуроченной к годовщине присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской славы».
В ходе визита заместитель министра также встретился с Героями Российской Федерации, прибывшими из различных регионов России на Вахту Героев в Малгобек, чтобы почтить память погибших воинов и тружеников тыла.
Выступая перед собравшимися, Пономарев отметил, что победа в долгой и упорной битве за Кавказ, в ходе которой Малгобек несколько раз переходил из рук в руки, стала возможной благодаря беззаветному мужеству воинов Красной армии, среди которых были и сыны Ингушетии, и самоотверженному труду мирного населения в тылу.