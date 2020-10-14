Память

Вспоминая героев

Руководство полиции Ингушетии почтило память защитников Малгобека

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В парке культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе города воинской славы Малгобека заместитель министра внутренних дел по Ингушетии полковник внутренней службы Василий Пономарёв по поручению министра генерал-майора полиции Михаила Коробкина принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ и приуроченной к годовщине присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской славы».

В ходе визита заместитель министра также встретился с Героями Российской Федерации, прибывшими из различных регионов России на Вахту Героев в Малгобек, чтобы почтить память погибших воинов и тружеников тыла.

Выступая перед собравшимися, Пономарев отметил, что победа в долгой и упорной битве за Кавказ, в ходе которой Малгобек несколько раз переходил из рук в руки, стала возможной благодаря беззаветному мужеству воинов Красной армии, среди которых были и сыны Ингушетии, и самоотверженному труду мирного населения в тылу.

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