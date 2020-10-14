В ходе визита заместитель министра также встретился с Героями Российской Федерации, прибывшими из различных регионов России на Вахту Героев в Малгобек, чтобы почтить память погибших воинов и тружеников тыла.

Выступая перед собравшимися, Пономарев отметил, что победа в долгой и упорной битве за Кавказ, в ходе которой Малгобек несколько раз переходил из рук в руки, стала возможной благодаря беззаветному мужеству воинов Красной армии, среди которых были и сыны Ингушетии, и самоотверженному труду мирного населения в тылу.