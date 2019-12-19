По его словам, индексация пенсий практически вдвое выше инфляции. Кроме того, глава ПФР пообещал, что в ближайшие несколько лет пенсии вырастут более чем на 18% по сравнению с нынешним уровнем.

«Они достигнут в 2022 году где-то 18 300 рублей в среднем», — заявил Дроздов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение, чтобы пенсионеры, получающие выплаты по старости с 1 по 8 число, в этом месяце получили сразу две пенсии: за декабрь и январь. На заседании Пенсионного фонда она заявила, что пенсионеры должны получить выплаты за январь перед наступлением новогодних каникул, чтобы они не остались в праздники без средств к существованию.

В свою очередь глава ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет произведено уже в двадцатых числах декабря. А те пенсионеры, которые не успеют получить пенсионную выплату за январь до Нового года, смогут сделать это в отделениях почты в период 3 по 6 января, а также 8 января. Сообщалось, что 7 января почта работать не будет.

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% (приблизительно на 1000 рублей). Работающие пенсионеры получат возможность претендовать на увеличение пенсии (пересчет пенсионных баллов) с 1 августа.